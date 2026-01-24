張東赫結束絕食，重要的是“拖欠的賬單”



爲落實“（統一教、公推捐款）雙特檢”法而展開絕食示威的國民力量黨代表張東赫最終在8天后停止了絕食。張東赫在絕食期間表示，“做好了獻出生命的準備”，要求共同民主黨處理特檢法。但是，掌握鑰匙的共同民主黨領導層沒有前往張東赫的絕食現場。連一句常見的安慰的話都沒有。圍繞特檢法處理的朝野協商，與絕食前相比也沒有任何變化。絕食的理由是處理雙特檢法，從結果來看是空手而歸。



但是，從張東赫個人來看，情況卻有所不同。張東赫在絕食之前陷入了政治危機。他在年初宣佈革新方案時，沒有明確表明割裂與尹錫悅前總統的關係，因此中立保守傾向的人士和選民的批評聲音更大。就任黨代表後，他一直未能擺脫20%左右（以韓國蓋洛普爲標準）的黨內支持率，加深了黨內對地方選舉前張東赫體制的懷疑。



最重要的是，黨倫理委員會深夜除名前代表韓東勳的決定，讓在張東赫和韓東勳之間處於中立立場的黨內人士也離開了張東赫。對韓東勳持批判態度的重量級議員們也公開表示，“除名太過分了”。



張東赫的絕食是在對韓東勳除名的批判達到最高潮的時候開始的。因此，親韓派批評說，這是用於轉變局面的絕食。但是，無論絕食暗含的意圖是什麼，最終張東赫都造就了保守陣營的團結。



此前對張東赫持批判態度的少壯·改革派組織“對策和未來”支持張東赫的絕食，曾經抨擊除名的重量級議員們守在張東赫身邊。不僅是標榜中立保守的首爾市長吳世勳、釜山市長樸亨埈，國民力量黨籍的現任廣域團體長都訪問了張東赫。路線不同的前議員劉承旼攜手張東赫，與改革新黨代表李俊錫的合作更加鮮明，還讓朴槿惠前總統時隔10年再次踏進了國會大廳。



但是，也有不少人認爲應該消除錯覺。他們認爲，應該區分對張東赫絕食的支持和對張東赫路線的支持。這意味着“絕食之後”比絕食過程更重要。對張東赫的批判本質是是否與尹錫悅割裂，爲擴大中立外延而進行革新、韓東勳除名問題只是暫時被推遲，並沒有在絕食戰中取得進展。因此，議員們之間已經出現“如果不改變，友好的輿論可能也就半個月”的說法。張東赫去年12月完成“24小時阻擾議事”，營造了議員們集結的氛圍，但再次以偏向強硬支持層的行動，送走了具有合理傾向的政策委員會議長金道邑。



到了張東赫恢復元氣的時候，韓東勳除名問題、尹錫悅判決和隨後張東赫的立場、擴張中立外延和保守統合方案，相關提問會像拖欠的賬單一般涌來。是把集結保守的能量用於革新和統合，還是用於嗓門高亢的強硬支持層，完全取決於張東赫。不過，希望張東赫在爲強硬支持層行動之時，不要忘了遭遇過的領導力危機。

