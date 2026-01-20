“花滑王子”車俊煥的奧運勝負手

“花滑王子”車俊煥（25歲）直到17日才“開箱”了將在2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會花樣滑冰男子自由滑比賽中穿著的服裝。此時距離“正賽”（2月14日）已不足壹個月。車俊煥還在國家隊選拔賽結束次日（5日）決定，將自由滑表演的背景音樂從《紅磨坊》原聲帶，換回上個賽季使用過的《獻給瘋子的情歌（Balada Para Un Loco）》。花樣滑冰選手通常提前數年就開始准備“奧運賽季”。通過參加國際滑冰聯盟主辦的各項賽事，分析裁判判分，從而提升節目的完成度。從這個角度看，車俊煥此次的決定可謂不同尋常。車俊煥表示：“（距離奧運會）剩余時間不長，雖然思慮很深，但決定做得很快。奧運會四年才舉辦壹次。我優先考慮的是‘想把這壹刻塑造成怎樣的瞬間’。”他還說：“《紅磨坊》電影本身我看得非常開心，也從原聲帶收錄曲《The Show Must Go On》（表演必須繼續）、《Come What May》（無論發生什麽）的歌詞中獲得了力量。但能真正透明展現我內心的曲子，還是《獻給瘋子的情歌》。”以《獻給瘋子的情歌》爲背景音樂的車俊煥自由滑節目，在上個賽季國際滑聯最佳節目、最佳服裝兩個獎項的評選中均進入最終候選名單。車俊煥不僅更換了曲目，也將服裝從紅色改爲白色。這是因爲他將節目的重點從“熱情”轉向了“告白”。車俊煥表示：“上個賽季是以激情燃燒情感的爆發性感覺來構成節目，但重新聽這首歌時，感覺歌手米爾瓦的嗓音就像是告白內心的淒切呐喊。”車俊煥的奧運征程也更接近“呐喊”而非“華麗”。他原本計劃在本屆奧運會的短節目和自由滑中，最多放入5個被稱爲花滑最高難度技術的四周跳。然而冰鞋成了絆腳石。去年此時穿過的冰鞋最合腳，所以按相同條件訂購了四雙，但收到的鞋子尺寸卻各不相同。制造商雖表示“制作完全相同”，但新鞋尺寸差異大到甚至無法放入之前使用的定制鞋墊。車俊煥在今年選拔賽前更換了多達11雙冰鞋。在需要于冰上反複跳躍的花滑項目中，冰鞋的腳踝支撐力直接關系到跳躍的完成度。最終，車俊煥決定在奧運會上也只進行單獨的四周跳，而不采用組合跳躍動作。“非常遺憾。經曆了（冰鞋不合腳）那樣的事情，浪費了兩個多月時間。實際上,能夠正常訓練是從（本月）全國錦標賽前幾天才開始的。准備不足的挑戰是魯莽的。考慮到剩余時間內能做的訓練，應該用現有節目提升完成度來壹決勝負。”車俊煥在去年哈爾濱冬季亞運會時也未能跳出預期數量的四周跳。但他以“包含三個四周跳的節目”奉獻了高完成度的表演，爲韓國男子花滑首次奪得亞冬會金牌。車俊煥20日將出發前往中國北京，參加奧運會前最後的熱身賽——四大洲錦標賽。2022年在該賽事中成爲首位奪冠的韓國男選手的車俊煥，將挑戰連續三年獲得獎牌。任寶美 bom@donga.com