“總統夫人關於比例代表議席的承諾還有效嗎?”……統一教要人被解職後仍試圖進行人事請託

前統一教世界本部長尹永浩試圖通過“建真法師”全聖培（照片）向前總統夫人金建希請託公推議會選舉候選人和女性家庭部的官員職位。綜合《東亞日報》19日的採訪，“政教勾結腐敗聯合調查本部”掌握了已於2023年5月8日被解除統一教世界本部長的尹永浩在同年11月向全聖培發送的短信， 詢問“總統夫人（金建希）就（國民力量黨）黨代表選舉予以支持問題所作的承諾是否有效？”就此，尹永浩在調查過程中主張：“雖然想讓統一教第五區長、慶尚南道議會議長出身的人士擔任比例代表，但金建希和全聖培沒有遵守約定，跟我說了對不起。”金建希涉嫌通過全聖培，以統一教方面在2023年3月國民力量黨代表選舉前夕讓教徒集體加入爲代價，承諾給統一教名下公推一席比例代表的份額，目前正在接受審判。此外，聯合調查本部還在調查尹永浩謀求女性家庭部官員職位的經過。尹永浩2024年2月在自己的手機上留下備忘錄稱，“日前總統夫人（金建希）承諾了一個比例代表席位，從此次議會選舉公推和（全成培）顧問的情況來看，我認爲已難以實現。但女性家庭部下屬的韓國青少年活動振興院活動事業理事仍有空缺，希望出任該職務併兼任國立中央青少年修煉院（天安）院長”。以此爲基礎，聯合調查本部正在調查被解除統一教高層職務的尹永浩通過全聖培持續向金建希提出請託的原因。聯合調查本部還掌握了尹永浩爲了幫助議會選舉，在2024年3月準備了統一教青年教徒等8000多人蔘加的支持保守勢力的活動但未能實行的情況。對此，統一教方面一再表示，這不是從教團層面實行的，而是尹永浩個人的越軌行爲。統一教人士表示：“尹永浩好像是爲了個人利益，在被解職後還在做這樣的行爲。我認爲通過調查真相會大白於天下。”蘇雪姬記者、高道藝記者 facthee@donga.com、yea@donga.com