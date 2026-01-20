韓美芯片博弈加劇 在美建廠成本或翻倍

新年伊始，美國公開施壓要求韓國半導體企業投資存儲器芯片生産，相關企業深感壓力。存儲器芯片的核心競爭力在于通過成本控制實現生産高效化，若將生産轉移至美國，恐將蒙受巨額損失。即便是美國存儲器企業美光科技，其主要生産基地也長期設在中國台灣和日本。據半導體行業19日消息，三星電子、SK海力士等韓國半導體企業估算，若在美國運營存儲器工廠，成本負擔將至少增加壹倍以上。全球咨詢公司麥肯錫去年曾指出，“在美國建設半導體晶圓廠，其建築人工費用將比亞洲高出4至5倍，運營人工成本也高出2至4倍。”這還綜合考量了工廠運營所需的材料及零部件采購成本、生産效率下降等因素。正因如此，三星、SK、美光等企業的主要制造基地壹直設在韓國、中國、日本、新加坡等地。行業排名前兩位的三星電子和SK海力士在韓國本土生産先進半導體，在中國生産部分舊型號半導體。排名第三的美光科技爲與韓國企業競爭，數十年來也主要在日本和台灣的工廠生産存儲器芯片。其1981年在美國弗吉尼亞州設立的工廠主要以生産舊型號半導體爲主，産量不足美光總産量的10%。對于美國商務部長霍華德•勒特尼克16日（當地時間）表示“存儲器生産企業要麽支付100%關稅，要麽必須在美國生産産品”，半導體業界反應稱，“此言未把握存儲器半導體行業的特性。”問題在于，勒特尼克部長的此番言論是在宣布美光重返美國生産的紐約州“巨型晶圓廠”動工儀式上發表的。美光當天發布了到2040年左右將在美國制造其40%的DRAM産品的藍圖。這意味著即使企業承擔成本負擔，美國也展現了推動“美國制造芯片”計劃的意志。漢陽大學融合電子工程系教授朴在根表示：“雖然目前存儲器芯片供不應求，但三四年後的行業形勢難以預測。與台積電按訂單生産的代工模式不同，在美國生産存儲器芯片是巨大的風險因素。必須慎重決定。”朴賢益記者 beepark@donga.com