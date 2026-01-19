韓國軍方從去年底起把“怪物導彈”“玄武-5”進行實戰部署，至少有幾十枚

據悉，被稱爲“怪物導彈”的韓國軍“玄武-5”地對地彈道導彈從去年底起投入實戰部署。“玄武-5是應對朝鮮核武器、導彈挑釁的韓國型三軸體系中大量懲罰性報復的核心戰鬥力。據軍方17日透露，“玄武-5”從去年底起在一線部隊依次部署。軍方人士表示：“據我所知，計劃在李在明政府任內完成實戰部署。”據悉，總部署規模至少達數十枚以上。“玄武-5”是爲在發生緊急情況時摧毀朝鮮指揮部、核武器、導彈基地而開發的高強度、高重量彈道導彈。彈頭重量最多可達8噸，在常規彈道導彈中被認爲具有世界最大破壞力。據悉，實際爆炸威力相當於通過改善彈頭材料等11噸重的彈頭爆炸時的威力。最大射程爲300公里，具有摧毀最深100米地下掩體的威力。韓國軍方一官員表示：“如果8噸級彈頭的‘玄武-5’以10倍以上的音速飛行後打擊目標，其破壞力相當於小型戰術核武器。”也就是說，無論原點（朝鮮指揮部，核武器、導彈設施）多麼堅固或深入地下，都無法避免大量破壞。韓國軍方消息人士表示：“如果朝鮮試圖全面南侵或對南進行核攻擊，（玄武-5）將同時發射數十枚導彈，平壤指揮部將被夷爲平地。”“玄武-5”的實體一直蒙着一層神祕面紗，在2024年在京畿道城南市首爾機場舉行的建軍第76週年國軍日活動中，首次向大衆公開了安裝在9軸（兩側輪子加起來共18個）移動式發射車輛的圓筒形發射管上的實物。韓國軍方正在開發接替“玄武-5”的新一代地對地彈道導彈。據悉，被命名爲“玄武-6”“玄武-7”的新一代導彈的射程和準確度將比“玄武-5”有所改善，彈頭的穿透力也將得到加強。軍方內外有分析認爲，如果大量實戰部署常規高威力導彈，將發揮強大的對朝遏制效果。另一消息人士表示：“正在推進確保包括‘玄武-5’和新一代導彈在內的數百枚‘怪物導彈’戰鬥力的方案。”尹相虎 ysh1005@donga.com