韓國開啓民間航天時代 推進“世界”號第五次發射及新壹代運載火箭研發

韓國于去年11月27日成功進行韓國型運載火箭“世界（Nuri）”號第四次發射，首次開啓了民間航天時代。韓國政府計劃以今年起至2027年進行的包括“世界”號第五次、第六次發射在內的後續發射爲基礎，奠定由民間主導的商業發射市場基礎。“世界”號第四次發射的意義在于，由民間企業總裝完成的火箭首次發射即告成功，並實現了與搭載衛星的通信。作爲第四次發射的主搭載衛星，“新壹代中型衛星3號”在發射當天成功與地面進行了通信。雖然未計入成敗判定標准，但壹同搭載的12顆超小型衛星的投放也獲得成功。13顆衛星的總重量達960公斤，相較于首次實用發射的第三次發射的搭載重量（500公斤）增加了約壹倍。有評價認爲，此舉以運送更多重量至太空空間，提升了實用發射能力。韓國航空宇宙研究院將與韓華航空航天共同于今年第三季度（7月至9月）進行“世界”號第五次發射，並于2027年進行第六次發射。最臨近的第五次發射預計將成爲驗證“世界”號重複發射運營能力的場合。同時，此次發射預計也將成爲通過將多顆超小型衛星及技術驗證衛星送入軌道等方式，加強韓國衛星技術及衛星應用能力的契機。截至目前確定的“世界”號發射計劃以明年第六次發射爲最後。2028年的第七次發射正與預算當局進行協商。韓國航空航天廳解釋說：“要達到具備商業化可能的90%以上成功率，以目前75%的成功率推算，至少需要進行10次發射。”雖然確保預算仍是“課題”，但去年12月韓國總統李在明指示“按照每年發射壹次航天運載火箭的思路准備投資”，此舉似乎爲計劃重新注入了推進動力。與“世界”號並行，“新壹代運載火箭研發項目”也在推進中。如果說“世界”號的目標是將1.5噸級實用衛星送入地球低軌道，那麽新壹代運載火箭的目標則是確保自主宇宙探索能力。韓國航空宇宙研究院計劃通過新壹代運載火箭研發項目，在2032年向月球發送著陸器。新壹代運載火箭的研發亦有民間企業韓華航空航天共同參與。民間航天運載火箭企業Innospace計劃于今年上半年（1月至6月）再次挑戰商業發射。Innospace曾于去年12月發射小型運載火箭“韓光-NANO”，成爲韓國國內首家嘗試商業發射的民間企業，但因箭體損傷而失敗。Innospace正基于上次發射獲取的數據進行失敗原因調查，再次發射的時間點將根據調查結果及後續措施完成情況來確定。此外，由韓國航空宇宙研究院以韓國國內技術開發的地球觀測衛星“阿裏郎6號”也計劃于今年上半年內發射。“阿裏郎6號”的特點在于搭載了0.5米級分辨率的影像雷達（SAR），使其在夜間或惡劣天氣下也能進行觀測。朴鍾敏記者 blick@donga.com