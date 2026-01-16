“北美本地化K-POP偶像‘KATSEYE’，最大優點是靈活性”

“KATSEYE的‘多樣性’在制作階段既是最大的煩惱，也給予了靈感。在准備出道內容時，産出的成果也與我們以往熟悉視聽的內容不同，但我們沒有感到疏離，反而覺得有趣、新鮮。”六人女子組合“KATSEYE”是走在K-POP本地化戰略潮流最前沿的偶像。該組合經由韓國企劃公司HYBE與美國唱片公司格芬唱片（Geffen Records）共同策劃的選秀，于2024年6月出道，之後尤其在北美市場高歌猛進。自早期便參與KATSEYE工作的HYBE X Geffen Records（HXG）首席創意制作人印政賢（照片）在近期與《東亞日報》進行的書面采訪中強調：“她們最大的優點是‘靈活性’。”實際上，KATSEYE與“壹般”K-POP偶像有多處不同。成員構成包括1名韓國人、3名美國人、1名菲律賓-美國雙重國籍者和1名瑞士-意大利雙重國籍者。不僅國籍多樣，出道後部分成員還坦承自己是雙性戀者。她們的這種身份特質在去年參與的全球丹甯品牌GAP的“Better in Denim”活動中也清晰顯現。擁有不同體型和風格的成員們以各自穿著截然不同牛仔褲的形象出現在廣告中。印制作人解釋道：“通過不受地域、種族、文化障礙限制的選角，以及引入反映當地感受性的培訓體系，才使得這樣的女子組合成爲可能”，“其基礎方向是：音樂方面向當地聽衆提供入門門檻較低的流行樂，表演方面則制作爲全球喜愛的K-POP風格。”“事實上，2010年代以後，很難找到在美國本土成立的團體藝人能在全球市場擁有強大粉絲群的案例。這是壹個從壹開始就不存在明確‘成功公式’的項目。但正因如此，才能做著壹個有趣的夢——去創造世上未曾有過的全新事物。”她們的成功超出了預期。KATSEYE在當地時間13日美國公告牌發布的主打單曲榜“Hot 100”中，有三首歌曲同時上榜。新歌《Internet Girl》以第29位進入榜單，創下自身最高入榜排名；去年發行的《Gnarly》（第88位）和《Gabriela》（第21位）也在榜單上長線停留。KATSEYE入圍了下月舉行的美國格萊美獎最佳新人獎及最佳流行組合/團體表演獎兩個獎項的提名。印制作人將此解釋爲“HYBE的‘多本土、多類型戰略’取得的成果”。這意味著，KATSEYE旨在運用K-POP制作系統，同時推出能反映多樣本土文化的藝人。“我認爲K-POP的制作方式在藝人開發和內容質量優化方面是最優化的。如果這種系統能輸出到不同地區並得到適當應用，就能誕生受當地大衆和粉絲喜愛的內容，實現全球性擴張。”史智媛記者 4g1@donga.com