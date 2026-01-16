爲4月前重啓與朝鮮對話而全力以赴，但韓美之間是否有共識？



新年以來，如果關注政府改善南北（韓朝）關係的努力，就會感到韓半島利害當事國中只有韓國在孤軍奮戰。韓國政府之所以從年初就開始推動韓半島和平共存進程，是因爲把美國總統特朗普4月訪華之前剩下的三個月視爲所謂的黃金時間。



韓國政府強力推進李在明總統1月訪華，期待中國在4月前引導朝鮮出現變化方面發揮作用。李在明表示，“如果只提出對方無法接受的主張，什麼也實現不了”，明確表示，先撇開無核化不談，事實上讓朝鮮國務委員長金正恩回到談判桌前是當前對朝鮮政策的首要課題。



但從首腦會談前的議題協調過程開始，中國就表現出“尚未做好準備”的反應。國家安保室長魏聖洛在訪華成果發佈會上簡短地提到了韓半島問題，這也暗示了此次會談在引導中國的積極反應方面存在侷限性。



在會談中，李在明向中國國家主席習近平提出了中國參與韓朝關係並起到斡旋者作用的各種“創意方案”。例如，連接首爾和平壤、北京的鐵路構想和利用朝鮮下功夫的元山葛麻旅遊區進行三國旅遊等。中國的反應可以概括爲“需要時間”。意思是說，應該創造讓朝鮮主動進行對話的準備和條件。



爲了利用目前與朝鮮關係最近的俄羅斯，韓國政府內部正在討論恢復韓俄關係的方式和時間。但是，由於烏克蘭戰爭一直未能結束，暗地裏溝通面臨困難。再加上隨着對歐洲的韓國軍工出口變得重要，政府積極利用歐洲最大的安全威脅俄羅斯展開重啓對朝鮮對話的戰略也不是件容易的事情。與中國對立、比任何時候都強調韓美日安保合作的日本，雖然從日朝渠道還活着的這一點來看情況比我們好，但日本對朝鮮的引導意志到底有多大，也是個疑問。



最令人擔憂的是，韓美之間對與朝鮮對話的溫度截然不同。多名韓國政府官員一致認爲，韓國想要作爲陪跑者進行支援的特朗普政府是否真的有積極與朝鮮進行對話的意志，如果有的話，是否像韓國一樣迫切，其想法不得而知。



特朗普總統去年10月訪問慶州後，提及金正恩的發言銷聲匿跡，美國的國家安全戰略中也對朝鮮隻字未提。聲稱要在對朝政策上合作的韓美磋商機制被“事實清單”後續協議所代替後，杳無音信。本應成爲韓美溝通核心軸的美國駐韓大使空缺也在長期化。無論是韓國政府想作爲主動的對朝懷柔政策而苦心思慮的恢復《9·19南北軍事協議》，還是壓縮或推遲3月韓美聯合軍演，如果這些舉措不能進行充分的事前溝通，可能會演變成韓美之間的不和諧音。



韓國政府一名官員表示：“特朗普總統可能會在訪華之前向朝鮮提議對話，但目前韓美是否就牽引朝鮮的時間和方式達成了一致目標，令人懷疑。‘和平締造者’原地不動，只有陪跑者在跑。”面對把韓國政府的努力嘲諷爲“請託”“黃粱美夢”的朝鮮，現在需要思考的是，是不是隻有韓國一家在獨自踩着油門。

