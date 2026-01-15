“宿敵”馬斯克與奧爾特曼就人工智能公益性對簿公堂

曾爲人工智能研究公司OpenAI聯合創始人的特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克與OpenAI首席執行官薩姆•奧爾特曼之間的訴訟將于當地時間4月27日開始。據法新社報道，美國奧克蘭的加利福尼亞州北部聯邦地區法院已向馬斯克和奧爾特曼通知了上述開庭日期。本次庭審始于馬斯克對奧爾特曼及OpenAI提起訴訟。訴訟的核心爭議點在于，奧爾特曼是否違背了將OpenAI作爲追求公共利益的非營利組織運營的承諾，從而欺騙了投資數千萬美元的馬斯克。OpenAI辯稱馬斯克的主張是毫無根據的騷擾，並請求法院駁回訴訟，但未獲法院采納。本案預計將進行陪審團審判。曾爲合作夥伴的兩人，如今被視爲科技界的代表性“宿敵”。他們的矛盾始于對OpenAI經營方式與理念的分歧。兩人于2015年共同創立OpenAI，但2018年，在特斯拉的人工智能研發過程中，與OpenAI的利益沖突問題浮出水面。此外，馬斯克反對奧爾特曼主張的設立營利性子公司及商業化，並警告人工智能技術的危險性，于2018年離開公司。此後，馬斯克于2023年創立了另壹家人工智能公司xAI，並向OpenAI提起了停止向營利法人轉型等訴訟。去年2月，他還表達了收購OpenAI的意向。馬斯克表示“現在到了讓OpenAI回歸專注于開源與安全的組織的時候了，我們將促成此事”，引發了奧爾特曼的反對。OpenAI已于2024年10月正式公布轉型爲營利企業的計劃，並于去年10月確定了將公司結構調整爲同時追求營利與公益的“公益法人（PBC）”的方案。業界普遍認爲這實際上是邁向首次公開募股的准備工作。因爲非營利結構無法上市，而轉型爲公益法人則消除了這壹限制。在此次重組前，公司壹直維持著由非營利組織“OpenAI基金會”限制持股影響力和決策參與，同時控制公司的架構。張恩智記者 jej@donga.com