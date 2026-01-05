特朗普發動“深夜突襲”……5個小時結束馬杜羅13年獨裁統治

美國特朗普政府當地時間3日突襲委內瑞拉總統馬杜羅的安全屋，逮捕了他和夫人，並將他們押送到美國紐約。這是美軍特種部隊在深夜進入委內瑞拉領土執行的行動，從2013年開始長期執政13年的馬杜羅總統在行動開始5個多小時後被強制下臺。美國總統特朗普在行動結束後舉行的記者會上表示：“我們將運營委內瑞拉，直到能夠妥當地移交（政權）。”馬杜羅雖然因涉嫌不正當選舉、鎮壓反對派、參與販毒等受到批評，但美國像查處本國犯罪人員一樣逮捕外國首腦，引發了違反國際法的爭議。美國參謀長聯席會議主席丹·凱恩當天在特朗普主持的記者會上表示，“被命名爲‘堅定決心’的此次行動既隱祕又精密”，動員了從西半球全境出發的150多架飛機。逮捕馬杜羅的任務由美國陸軍最精銳的特殊部隊三角洲部隊和使用特殊作戰專用飛機的第160特殊作戰航空連隊等負責。據悉，他們是在凌晨將正在睡覺的馬杜羅夫婦從臥室拉出來後逮捕的。特朗普當天通過“真實社交”公開了被押送途中的馬杜羅的照片。馬杜羅身穿灰色耐克運動服，雙手被捆綁，眼睛和耳朵被遮光護目鏡和耳機遮住。據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報道，馬杜羅夫婦經過16個小時左右，於當天下午抵達紐約，目前被關押在布魯克林大都會拘留所，有可能下週在曼哈頓聯邦法院出庭。馬杜羅在特朗普政府第一任期的2020年因涉嫌販毒等被起訴。特朗普自我評價此次逮捕是“美國曆史上最令人震驚、最有效的行動”，並強調“最重要的是沒有一名美軍陣亡者”。他特別表示，在“安全適度”的政權交接之前，美國將運營委內瑞拉。另外，美國石油公司將對委內瑞拉進行大規模投資，“如有必要，已做好了進行第二次、更大攻擊的準備”。分析認爲，這是要從根本上切斷對美國不利的政權再次登場的可能性，同時也暗示通過追加攻擊，必要時可以介入委內瑞拉內政。有分析認爲，此舉意在掌控委內瑞拉的石油產業，從中獲取經濟利益。國際社會紛紛對此提出批評。聯合國祕書長髮言人當天表示，聯合國祕書長古特雷斯表示，美國沒有遵守國際法規定，“深感憂慮”。申晋宇 niceshin@donga.com