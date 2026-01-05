朝鮮在李在明訪華當天試射彈道導彈進行挑釁……有分析稱是“對美國押送馬杜羅進行武力示威”

有分析認爲，朝鮮4日發射彈道導彈，是對李在明總統和中國國家主席習近平定於5日舉行首腦會談表示不滿並展示存在感，也可以看作是對韓中首腦間討論無核化議題表現出了戒心。據韓國軍聯合參謀本部透露，導彈於4日早上7點50分許在平壤附近發射，飛行900多公里後墜落在東部海域。韓國軍方探測到的飛行距離爲900多公里，實際飛行距離爲1000公里左右。這是朝鮮自去年11月7日以來時隔兩個月、也是李在明政府上臺以來的第三次發射彈道導彈。韓國軍方認爲，朝鮮很有可能試圖發射最遠距離的高超音速短程彈道導彈“火星-11戊”（照片）。朝鮮去年10月初在武裝裝備展示會上首次公開“火星-11戊”，後在閱兵式上亮相，採用的是在“朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）”的彈頭部分安裝滑翔機形態高超音速滑翔體的形式。專家們認爲，如果搭載高超音速彈頭以5倍以上音速進行低空變相飛行，韓美將難以通過攔截系列進行應對。也有分析認爲，朝鮮是在美國總統特朗普宣佈通過軍事行動把委內瑞拉總統馬杜羅趕下臺並押送到美國之後進行了此次挑釁，因此是對美國的武力示威。峨山政策研究院首席研究委員車斗賢分析稱，“朝鮮發出了‘我們危險得多，如果錯惹我們會出大事”的信息。朝鮮和委內瑞拉在與美國的敵對關係方面處於相同處境，但朝鮮展示了核武器、導彈等可以與美國抗衡的軍事力量。此次事件對朝美對話產生的影響也備受關注。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示：“活捉馬杜羅總統將使金正恩國務委員長更加深刻地認識到‘棄核就是自殺行爲’。預計這將使韓半島無核化談判更加困難。”改革新黨代表李俊錫當天在臉書上寫道：“美國司法部長邦迪以馬杜羅總統涉嫌主導可卡因流入美國，並用其收益支援恐怖組織爲根據，將馬杜羅定性爲‘超國家犯罪組織首腦’，而不是‘國家元首’，這一邏輯也適用於金正恩委員長。”他還說：“大韓民國現在需要的是向國際社會明確表明一原則：單方面使用武力不能成爲解決國際紛爭的普遍手段。”尹相虎軍事記者、李允泰記者 ysh1005@donga.com、oldsport@donga.com