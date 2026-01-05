今年春季，美國洛杉矶南加州大學（USC）安納伯格傳播與新聞學院的教室裏將開設壹門“特殊”課程。課程名爲“解構K-pop：權志龍（GD）案例研究”。這門持續15周的4學分課程，正如其名，以韓國歌手、BIGBANG隊長兼Rapper權志龍爲教學材料和主題。在美國，並非沒有以流行明星爲對象的課程，例如耶魯大學的碧昂絲課程、哈佛大學的泰勒•斯威夫特課程。但將壹位K-pop藝人作爲獨立主題，由教授主導開設正式學分課程，尚屬首次。負責這門課程的南加州大學傳播學系教授李惠珍（音）在去年12月30日接受《東亞日報》采訪時說明：“這不是壹門單純頌揚權志龍的課程”，“旨在通過壹位藝人，審視改變K-pop語法（範式）的各種嘗試。”● “權志龍展現了K-pop‘長線發展’的可能性”李教授于2017年受聘爲南加州大學教授，自2019年起便開始講授K-pop相關課程。雖然廣泛涉及K-pop産業和粉絲文化，但以單壹藝人開設課程對她而言也並非易事。爲使“權志龍課程”成爲正式課程，還需通過課程評估委員會的審查等程序。那麽她選擇權志龍作爲課程主題的原因何在？“我認爲權志龍是最接近證明K-pop歌手並非只在20多歲昙花壹現，而是能夠作爲音樂人活動30年、40年可能性的藝人案例。”李教授特別注意到，權志龍在經曆8年空白期後複出，依然能引發不亞于全盛時期的話題度。她解釋稱，這正面對了K-pop內外固化的“偶像壽命短，K-pop是短暫流行”的偏見。因此，這門課程不會簡單地羅列權志龍的流行歌曲或成就。李教授表示：“計劃以首次公開偶像出道過程的BIGBANG紀錄片、主打‘制作人偶像’身份的活動方式、2016年作爲國內首位偶像被選爲香奈兒全球大使等案例爲中心進行探討。”李教授也關注到，從2000年代以亞洲爲中心的韓流起步的K-pop，如今已成爲席卷世界的音樂。自2012年Psy的《江南Style》開始，防彈少年團（BTS）和BLACKPINK等衆多成功案例不斷積累。韓國歌手登上公告牌排行榜已不再是新聞。李教授認爲，韓國音樂的特性在這壹趨勢中發揮了作用。她分析道：“K-pop深受1990年代美國黑人音樂影響，對外國聽衆而言也相對熟悉”，“同時，韓國社會擅長快速吸收並重構音樂潮流。”“當然，剩下的課題也不少。公告牌排名如果粉絲集中力量是可以達到的。但文化上的體感認同是另壹回事。美國社會仍然存在較高的種族和語言壁壘。不能認爲對K-pop的認知必然只有積極的壹面。”李教授強調：“韓國所想的‘全球化’與全球社會所想的‘全球化’是不同的”，“韓國傾向于關注排名第幾、賣出多少專輯等外在成果。重要的是深入了解以美國爲代表的西方社會和文化的態度。”● “要打造韓國的泰勒•斯威夫特”李教授將去年引起全球反響的動畫電影《K-pop獵魔女團》視爲展現K-pop所具“擴展性”可能性的案例。“《K-pop獵魔女團》既包含了許多韓國元素，又在繪畫上體現出西方感覺，實現了絕妙的文化組合。這是因爲影片導演對韓國和西方文化都有很高的理解。K-pop要想長盛不衰，需要出現更多這樣能成爲橋梁的人物。”那麽，K-pop中的“K色彩”應保持到何種程度？李教授表示：“尋找交彙點並不容易，但認爲只用英語制作音樂就是答案的想法也不對”，“常有‘爲了抓野兔而丟掉了家兔’（得不償失）的情況。”“如今的K-pop制作得非常精良。但像當年所屬中小企劃社、挑戰美國市場的防彈少年團所展現的那種‘原始（raw）感覺’已經消失了很多。糕點店既要有豆沙面包也要有蛋糕，但現在感覺大家都在只做‘迪拜糯叽叽曲奇’。要出現像斯威夫特或保羅•麥卡特尼那樣長久受到喜愛的K-pop歌手，需要重新思考人們最初喜愛K-pop的理由是什麽。”史智媛記者 4g1@donga.com