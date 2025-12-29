銀行金條黃金賬戶業績創歷史新高……銀條銷量是去年的38倍

上班族金某（30歲）今年9月開始開設黃金銀行賬戶，存儲黃金，最近每天都要確認好幾次賬戶。雖然黃金價格下降時會感到不安，但最近黃金價格再次突破天花板，收益率超過了5%。金某說：“考慮到今後可能會進一步上漲，所以每次調整時都會增加比重。”據統計，主要商業銀行的金條、銀條銷售額和黃金銀行業績創下了統計以來的最高值。最近，隨着經濟不確定性的增大，被分類爲安全資產的黃金、白銀的價格今年分別暴漲70%和150%，呈現出50多年來的最高上升率，韓國國內也出現了購買勢頭。● 銀條銷售額是去年的38倍據金融圈28日透露，5大商業銀行（KB國民、新韓、韓亞、友利、NH農協）今年截至聖誕節前一天的24日共銷售了6779.74億韓元的金條。這是去年全年銷售額（1654.42億韓元）的4倍多，是自2020年相關統計以來的最高值。除不公開重量信息的NH農協之外，其他4大銀行的金條銷售重量達到3745公斤，一年內翻了一番。銀條甚至出現緊缺現象。除不經營銀條的韓亞銀行外，4大銀行今年的銀條銷售額（306.8億韓元）是去年（7.9億韓元）的38倍。銀行界認爲，個人投資者佔黃金、銀條銷量的大部分。像存款一樣儲存黃金的黃金銀行業績也創下了今年的最高紀錄。以24日爲基準，新韓銀行的“黃金理財”商品共有18.7859萬個賬戶，存入餘額高達12979億韓元。據新韓銀行透露，賬戶數、餘額都是2003年商品上市以來的最高值。與去年相比，餘額增加了約1.4倍，賬戶數也增加了14%。● 黃金、銀價“聖誕拉力賽”的購買勢頭擴大史無前例的金、銀投資熱潮受國際金、銀價格連日刷新最高價格，點燃購買勢頭的影響很大。今年以來，金價和銀價分別暴漲70%和150%以上，兩者都是1979年以來的最高年增長率。年末金、銀價持續最高價，延續了聖誕節拉力賽。據彭博社報道，當地時間聖誕節第二天即26日，美國國際黃金現貨價格盤中一度最高上漲1.2%，超過每盎司（31.1克）4530美元，再次刷新前一天創下的最高值。白銀現貨價格也連續5個交易日呈上升趨勢，一度盤中最高上漲4.6%，歷史上首次突破每盎司75美元。專家指出，對金、銀價格持樂觀態度，但要注意變動性。KB國民銀行首爾森林PB中心負責人李興鬥（音）表示：“如果維持美國的降息基調，有可能形成比現在更高的價格。銀的交易量相對來說價格變動性較大，投資時需要注意。”朱鉉佑記者 woojoo@donga.com