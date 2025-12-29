收取2萬億韓元促銷費卻在貨款支付上拖延，全球企業Coupang的霸道行爲



泄露3370萬人個人信息的Coupang創始人、Coupang公司董事會主席金範錫，于30∼31日再次向國會聯席會議聽證會提交了缺席事由書。此前在17日的國會聽證會上，他也以“業務遍布170多個國家的全球企業首席執行官”爲由，因業務日程未出席。然而，觀察Coupang的經營行爲，其只專注于利潤最大化，罔顧正道經營，全然不見全球企業應有的風貌。



據韓國公平交易委員會相關數據顯示，Coupang去年以促銷費和銷售鼓勵金等名義，從供應商處收取了約2.3萬億韓元。這相當于交易貨款的大約9.3%，意味著平均從每家供應商收取約1億韓元。促銷費是用于廣告或折扣券的費用，銷售鼓勵金是根據銷量向Coupang支付的壹種績效獎金。有批評指出，這是否是憑借壟斷性的市場占有率，壓榨那些希望入駐Coupang的弱小供應商。



對供應商的拖延結算也已成常態。公平交易委員會分析111家流通企業的貨款支付狀況後發現，Coupang在直接采購交易中向供應商支付貨款平均耗時52.3天。這接近流通企業平均時間（27.8天）的兩倍。這可謂是在高額收取各種手續費的同時，又對交易貨款結算壹拖再拖的典型“不公正”交易。有分析認爲，Coupang之所以能積極建設物流中心、投資火箭配送，正是通過犧牲占多數的中小供應商來確保現金。



每當發生德坪物流中心火災、快遞及物流中心工人接連死亡等事故時，Coupang總是試圖回避責任並隱瞞工傷事故。對于入駐及供應商，則利用優勢地位強迫進行不公正交易。泄露全體國民個人信息後，又試圖以“自查”手段獲取免罪符。在韓國産生90%營收的Coupang，只顧應對美國的股東集體訴訟，卻急于淡化國內用戶的損失。哪個全球企業會容忍如此不道德的企業文化？必須認識到，偏離正道的金主席式經營正是Coupang最大的風險。





woohaha@donga.com