“西學螞蟻”若“回國投資”可獲轉讓稅減免……政府全力應對彙率波動

韓國政府爲引導所謂“西學螞蟻”回歸國內股市，將暫時減免其轉讓所得稅。政府更表示“即將展現政府能力”，進行了高強度口頭幹預。由于國民年金和出口企業面臨高壓措施後，韓元對美元彙率仍升至接近外彙危機水平，政府此次拿出了減稅的“胡蘿蔔政策”。24日，企劃財政部發布“國內投資及外彙穩定稅制支援方案”，提出若回國的“西學螞蟻”出售海外股票並在國內市場投資至少壹年以上，將減免其轉讓所得稅。此外，個人投資者也可購買“彙率對沖”産品，以規避在特定彙率水平買賣股票産生的彙率風險。方案還包括，對于在海外囤積美元的出口企業，若將其海外股息彙回國內，將給予100%免稅待遇。政府通過提供稅制優惠來應對外彙波動實屬罕見。盡管政府推出了全方位對策，但由于前壹日彙率突破1484韓元，面臨突破曆史高點的局面，政府最終表明了即使減少稅源也要穩定彙率的決心。在向國民年金、出口企業、“西學螞蟻”施壓未見成效後，此次政府拿出了減免稅費的所謂“鞭子與胡蘿蔔”策略。當天上午，企劃財政部國際金融局長鄭在煥與韓國銀行國際局長尹慶秀發表聯合聲明稱：“韓元過度疲軟並非可取之態”，並表示此前措施“是爲了展現政府的堅定意志與綜合政策執行能力而進行局勢調整的過程，成效即將顯現”，進行了口頭幹預。在政府推出稅制對策並進行口頭幹預後，當天首爾外彙市場韓元對美元彙率報收于1449.8韓元，較前壹交易日驟跌33.8韓元。這是自2022年11月後約3年來的最大單日跌幅。世宗=鄭順九記者、世宗=金秀研記者 soon9@donga.com、sykim@donga.com