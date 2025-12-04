哈蘭德達成英超百球裏程碑 用時111場創曆史最快紀錄

挪威籍“怪物前鋒”埃爾林•哈蘭德（25歲，曼城）創下了英格蘭足球超級聯賽（英超）“史上最快達成100球”的新紀錄。在3日進行的2025-2026賽季英超聯賽第14輪客場對陣富勒姆的比賽中，哈蘭德于上半場第17分鍾將傑裏米•多庫（23歲，比利時）的傳中球用左腳射門送入網窩。憑借這粒進球，哈蘭德以曆史最少的111場比賽踏入了英超百球大關。哈蘭德將阿蘭•希勒（55歲，英格蘭，已退役）保持的原最快百球紀錄（124場）大幅提前了13場。希勒是持有英超總進球紀錄（260球）的傳奇人物。在英超托特納姆熱刺效力10個賽季的孫興慜（33歲，洛杉矶FC）是在第260場比賽時達成百球紀錄的。本賽季英超射手榜領頭羊（15球）哈蘭德本場貢獻1球2助攻，率領曼城以5比4取勝。哈蘭德表示：“加盟曼城時，我曾立志要爲這支球隊在英超攻入100球。能迅速實現這壹目標，我感到非常高興。”哈蘭德于2022年從德國足球甲級聯賽多特蒙德俱樂部轉會至曼城。身披曼城隊戰袍後，球技全面綻放的哈蘭德正接連刷新英超各項進球相關紀錄。在2022-2023賽季英超處子賽季中，哈蘭德便攻入曆史單賽季最多的36球，榮膺最佳射手。次賽季，他又創下了英超曆史最快達成50球的紀錄（48場）。據英超官方統計，自哈蘭德于2022年8月完成聯賽首秀至本場比賽日，沒有球員比他進球更多。同期攻入70球（120場）的利物浦頭號射手穆罕默德•薩拉赫（33歲，埃及）位列第二，與哈蘭德的進球數相差30球。鄭允喆 trigger@donga.com