繼谷歌之後，亞馬遜也加入……“人工智能芯片三國志”升溫

繼谷歌之後，亞馬遜雲計算服務平臺（AWS）也推出提高電力效率的人工智能芯片，此前一直由英偉達掌握的人工智能芯片市場出現了變化跡象。有評價認爲，在超大型模型學習需求劇增的情況下，費用、電力、供應網負擔累積，企業選擇了直接設計運算結構的戰略。提高所謂“電力性價比”的科技大企自己的人工智能芯片能否令英偉達一家獨大的格局出現裂痕備受關注。● 谷歌、亞馬遜、開放人工智能開始自主研發芯片亞馬遜雲計算服務平臺當地時間2日在美國拉斯維加斯舉行的年度活動“re：invent 2025”上表示，將正式推出量身定做的人工智能芯片“特雷尼姆3”。據介紹，亞馬遜雲服務平臺推出最多搭載144個特雷尼姆3芯片的Ultra服務器，從當天開始可以使用。據亞馬遜雲計算服務平臺透露，特雷尼姆3的運算性能比上一代的本公司芯片提高了4倍，而電力使用量卻減少了40%。亞馬遜雲計算服務平臺表示，與使用特雷尼姆3時使用同級圖形處理器（GPU）的系統相比，人工智能模型訓練及運營所需的費用最多可以節省50%。其首席執行官馬特·加曼當天在主旨演講中強調：“特雷尼姆3在人工智能訓練和推論領域顯示出業界最高的性價比。”谷歌自主開發的張量處理器（TPU）也同樣以減少低耗電量和運營費用爲優勢。張量處理器是主導最近公開並受到好評的谷歌人工智能模型“Gemini3”的學習及驅動的人工智能芯片，谷歌與美國半導體無廠設計企業博通一起製作。據悉，人工智能創業公司安思羅匹克計劃最多使用100萬個張量處理器開發人工智能模型，元宇宙也將在自己的數據中心引進谷歌張量處理器。開放人工智能也決定與博通一起，共同開發聊天GPT等開放人工智能的人工智能模型訓練和實施相關的自身人工智能芯片。● 取代供應不足的英偉達圖形處理器像這樣，科技大廠接連製造自家人工智能芯片的最大原因，是順暢的供需和節約費用。可以同時處理衆多數據的英偉達圖形處理器在人工智能生態界是必需品，但即使有錢也很難買到，處於慢性“供應不足”狀態。隨着全球市場人工智能投資的擴大，率先向市場推出圖形處理器的英偉達成了該市場的最強者。在以圖形處理器爲基礎的人工智能芯片市場上，英偉達的佔有率達到90%。再加上每個圖形處理器的價格高達3萬-4萬美元（約4400萬-5900萬韓元）。據分析，考慮到電力費用，科技大廠認爲引進最適合特定運算的專用芯片來提高效率，從長遠來看是有利的。不同企業的服務特性不同，也成了自主開發人工智能芯片的理由。例如，亞馬遜雲計算服務平臺需要雲計算、谷歌需要像Gemini一樣的大規模語言模型學習的人工智能芯片，因此開發出了與此相適應的人工智能芯片。通用圖形處理器可以處理大部分運算，但根據特定企業的模型結構設計的專用芯片可以以更低的電力處理等量的運算。不過，諸多業內界人士分析說，關於人工智能芯片，英偉達的壟斷地位不會立即動搖。目前，全世界人工智能研發環境是以英偉達圖形處理器和英偉達的軟件平臺CUDA生態系統爲中心構建的。考慮到已經投資的基礎設施規模和轉換費用，立即換成其他人工智能芯片的可能性並不高。英偉達最近自信地表示：“谷歌在人工智能領域取得了巨大進展。（我們的產品）比業界領先一代。”李珉娥記者、朴鍾民記者 omg@donga.com、blick@donga.com