李在明：“難以草草了結內亂往前走”，第二次特檢可能性加大

李在明總統3日表示："即使內亂特檢結束，也難以就此了結後往前走。治療深入體內的致命癌症，不會那麼容易結束。"在迎來12·3非法緊急戒嚴一週年之際，共同民主黨正在推進第二次綜合特檢和內亂特設法庭等，用司法改革來實現"清算內亂"，李在明的表態爲此增加了助力。李在明在當天上午在龍山總統室發表的對國民特別聲明中表示："'光的革命'還沒有結束。對親衛政變參與者的嚴懲，只是其開始。"李在明將此與文在寅政府的"清除積弊"相比較稱："內亂定罪和清算過去不是一個層面。內亂事態現在還在進行中。目前正在鎮壓正在進行的（內亂）局勢。"對於第二次綜合特檢的必要性，李在明表示："無論是特別調查本部，還是新成立什麼，都要繼續調查，政府進行（內亂調查）是否妥當？將會發生巨大的政治爭議。相信國會，會等等看。"這表明，在三大特檢（內亂、金建希、蔡上等兵特檢）即將結束之際，李在明示意，警方等部門不應繼續調查內亂嫌疑事件，而應通過追加特檢進行調查。國民力量黨對第二次綜合特檢反對稱："這是想在明年地方選舉之前繼續拿內亂做文章。"對此，李在明強調："統合並不意味着縫合。如果只是適度縫合，看似解決，下次還會再次出現。"對於專門負責內亂嫌疑案的內亂特設法庭，李在明表示："國會有國會要做的事情，行政部門有行政部門的事，司法部門也有司法部門要做的事情。設立內亂特別法庭一事，由國會好好判斷後再做決定。"大法院以侵害司法獨立爲由反對設立內亂專門法庭，認爲有可能違憲，李在明則強調這是立法部門的權限。此前，李在明曾就專門設立負責內亂的法庭表示："有人說違憲，這有什麼違憲？"隨着李在明助力第二次綜合特檢和設立內亂專門法庭，執政黨推進相關立法也會更有力度。共同民主黨當天在法制司法委員會全體會議上提交了包括設立內亂法庭等內容的《內亂特別法》。共同民主黨不顧國民力量黨和司法部門的反對，計劃在本月內處理《內亂特別法》等"司法改革"法案。此外，大法院院長曹喜大當天在五部要員邀請午餐中與李在明見面。他表示："（李在明）對司法部的判斷，全體國民都不會同意。（司法制度調整）最好慎重進行。"