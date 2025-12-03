放在口袋裏隨身攜帶的“10英寸大屏幕”……“3個窗口”有如三個手機在手

三星電子2日公開了以新智能手機形態（移動設備的形態）推出的可以摺疊兩次的“Galaxy Z三摺疊”手機。中國華爲去年在世界上首次推出摺疊兩次的三摺疊智能手機“Mate XT”後，但經歷耐久性爭議，三星電子時隔1年多推出了以耐久性和性能爲武器的新產品。三星電子當天介紹了三摺疊手機，並表示“蘊含了匠人精神”。● 集平板電腦和智能手機的優點於一身2日，在首爾市瑞草區三星江南，記者在三摺疊上市前先摸了摸它。三摺疊是3個顯示屏相連的結構。在摺疊的狀態下，其大小與現有摺疊式手機“GalaxyZ摺疊7”相同，爲6.5英寸（164.8毫米），但展開後擴大到10英寸（253毫米）。依次打開摺疊手機的右側畫面（帶相機鏡頭的面）和左側畫面，就能看到10英寸大小的內部顯示屏。Galaxy Tab S10 Pan Edition的顯示屏爲10.9英寸，顯示屏面積與平板電腦一樣大。三星電子MX事業部智能手機PP組副社長姜民錫（音）表示：“平板電腦不能裝進口袋裏，但三摺疊是消費者可以隨時隨地拿着的大屏幕。”三摺疊的重量爲309克，與摺疊7（重量215克）相比沒有太重。在展開的狀態下，面板厚度爲3.9毫米，如果畫面全部摺疊成條狀，厚度爲12.9毫米。記者把手機摺疊兩次做成條狀，放進牛仔褲口袋裏。與摺疊7相比，攜帶起來並沒有太不方便。三摺疊爲了保護主顯示屏，採用了畫面兩側都向內摺疊的“內折”結構。原則上，先摺疊左側畫面，再摺疊右側畫面。記者故意先折右邊的畫面，結果智能手機會通過畫面震動告知摺疊錯誤。● 最大化的多任務處理能力三摺疊的設計可以使多任務處理和生成型人工智能功能最大化。在展開產品的狀態下，利用最多可同時顯示3個應用程序的多窗口（同時顯示多個窗口）功能和下端特別任務欄，具備了個人電腦水平的工作環境。還可以播放油兔（YouTube）視頻，邊讀報道邊發送信息。打開英文網站，利用三星的自動翻譯功能，左側可以看到原文，右側可以看到翻譯成韓文的內容。三摺疊的移動處理器由“Galaxy Snapdragon 8 Elite移動平臺”驅動。該機搭載了2億像素的廣角攝像頭。搭載了歷代Galaxy摺疊式系列中最大的5600毫安容量的電池。它還支持最高45瓦超高速充電，並通過了20萬次的“多重摺疊測試”。這意味着，該產品在約5年內每天摺疊和展開100次也能扛住。在韓國上市的日期是12月12日，價格是359.04萬韓元。三星電子韓國總管副社長林成澤（音）表示：“使用後可以明顯看出與其他公司產品的區別。”李珉娥記者 omg@donga.com