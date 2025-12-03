韓國成功發射可識別30厘米物體的世界頂級衛星

繼韓國型運載火箭“世界號（Nuri）”之後，多用途實用衛星7號（阿裏郎7號）亦成功發射，順利進入太空軌道，並完成了與地面的通信。宇宙航空廳和韓國航空宇宙研究院2日表示，阿裏郎7號于當天淩晨2時21分在南美法屬圭亞那航天中心成功發射。當地時間爲1日下午2時21分。阿裏郎7號搭載歐洲運載火箭“VEGA-C”前往太空。現場指揮的韓國航空宇宙研究院多用途實用衛星7號事業團團長李相坤表示：“衛星于淩晨2時21分25秒按原計劃正常發射”，“約44分鍾後與火箭分離進入預定軌道，隨後約25分鍾確認衛星運行正常。”阿裏郎7號依次與位于地球最南端的南極特羅爾地面站和最北端的斯瓦爾巴地面站進行了通信。在與海外地面站完成十余次通信後，于下午1時40分成功與韓國航空宇宙研究院大田地面站建立通信。此次發射成功被評價爲韓國衛星技術達到世界水平的例證。阿裏郎7號從系統、主體、搭載設備等的設計、組裝、測試、驗證等全過程均采用國內自主技術開發。其尤其具備世界最高水平的高精密觀測能力。該衛星可拍攝超高分辨率照片，例如通過其AEISS-HR電子光學相機可識別30厘米大小的物體。甚至能分辨地面上的汽車是小型車還是卡車。韓國航空宇宙研究院院長李相澈強調：“阿裏郎7號是多年投資與努力的結晶，是當今成功發射的世界頂級地球觀測衛星”，“其重大意義在于我們能依靠自身力量獲取可用于高精度地圖制作、國土管理、災害應對等領域的高精度衛星影像信息。”預計阿裏郎7號傳回的影像將從明年下半年起正式投入使用。此外，宇宙航空廳和韓國航空宇宙研究院當天表示，已成功與通過“世界號”第四次發射升空的12顆立方體衛星中的9顆建立了通信。世界號于上月27日成功發射，將新壹代中型衛星3號和作爲輔助載荷的12顆立方體衛星送入軌道，使全部13顆衛星均進入600公裏高度的軌道。發射當天，成功與“ETRISaT”（韓國電子通信研究院）、“JACK-003”和“JACK-004”（CosmoWorks）、“INHARoSAT”（仁荷大學）、“K-HERO”（韓國科學技術院）等5顆衛星建立了通信。隨後于28日成功與“Spirone”（世宗大學）、“Cosmic”（UZURO Tech）、“世宗4號”（HANCOM InSpace）等3顆衛星，29日與“SNUGLITE-3”（首爾大學）首次建立了通信。截至目前，尚未完成首次通信的衛星有“EEE Tester-1”（韓國航空宇宙研究院）、“PERSAT”（Quaternion）和“BEE-1000”（Spaceliin Tech）等3顆。將繼續嘗試與這些衛星建立通信。張恩智記者 jej@donga.com