時隔5年終於在時限內達成協議……民生協議體也要這樣做



共同民主黨和國民力量黨2日就處理728萬億韓元規模的明年預算案達成協議，並召開國會全體會議予以通過。朝野政黨自2020年以後時隔5年再次遵守預算案處理法定時限12月2日。朝野在維持政府制定的總支出規模的範圍內，通過加減部分項目，達成了協議。現在，朝野政面臨着將沒有太大矛盾通過的大型擴張預算與民生恢復、經濟增長結果相聯繫的課題。



確定的預算中，地區愛心商品券（地區貨幣）發行支援、國民成長基金等李在明政府主力事業預算，按照原方案被包括在內。人工智能支援預算等部分被削減，代而增加了在野黨要求的國家獎學金支援預算等。在稅制調整方案中，朝野協議中包含了從高分紅企業獲得的分紅所得最高只徵收30%稅金的方案。但在野黨反對的法人稅上調案，單方面通過了把稅率提高1個百分點的政府案，留下了爭議的可能性。



儘管如此，朝野政黨協商處理明年預算案意味着審議並確定預算案這一國會核心功能恢復正常，因此具有重要意義。在去年12·3緊急戒嚴之後，在朝野的極端對峙中，當時在野黨兼多數黨共同民主黨首次單獨通過了今年的預算案。現在國會要做的事情是監視預算是否取得符合宗旨的成果，必要時通過立法進行支援。



當務之急是將9月初朝野政達成協議的“民生經濟協議體”納入正軌。這是李在明總統和朝野政黨代表會面時，爲實現青年就業、廢除瀆職罪、激活地方建設景氣等朝野共同選舉公約而設立的協議體。但是，原定9月中旬舉行的第一次會議因政治原因未能舉行後，至今未能邁出第一步。半導體研發人力每週52小時制例外認定等協議體應該討論的問題，至今都沒有討論過一次。



在此期間，經濟的不確定性增大。韓國銀行今年的增長率預測值爲1.0%，明年爲1.8%，後年爲1.9%，預計連續3年是“1%水平線上”的低增長。爲了實現政府的“潛在增長率3%”的目標，經濟主體必須相信政策基調會持續很長時間，但政治界的矛盾會助長企業和國民的不安。希望朝野政黨以協議處理此次預算案爲契機，正式啓動民生經濟協議體，解決國民實際生活問題。

