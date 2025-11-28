Upbit于六年前黑客攻擊同日再遭盜幣，損失445億韓元

Upbit于六年前遭黑客攻擊的同壹天再次被盜取445億韓元虛擬資産。國內最大虛擬資産交易所Upbit遭黑客攻擊，被盜取規模達445億韓元的虛擬資産。六年前的2019年11月27日，朝鮮偵察總局下屬組織發動黑客攻擊導致約580億韓元虛擬資産流失，而在同壹天再次發生大規模黑客事故。運營Upbit的Dunamu恰巧于前壹天正式宣布與Naver子公司Naver金融合並。Upbit于27日淩晨4時42分許確認，價值約445億韓元的Solana網絡系列虛擬資産被轉移至Upbit未指定的未知錢包地址。流失資産包括Solana在內的共24種虛擬資産。Upbit解釋稱，在發現異常提現行爲後，爲保護會員資産，立即中止存取款服務，並進行全面檢查程序。此外，已向韓國互聯網振興院及金融監督院完成報告。Upbit代表吳景錫表示，“爲保障會員資産不受任何損失，計劃全額以Upbit資産彌補。”根據《虛擬資産用戶保護法》，Upbit爲應對黑客和計算機事故等准備的准備金截至9月底爲670億韓元。此前，Upbit于六年前的2019年11月27日同壹天，被盜取當時市價達580億韓元的以太坊34.2萬余個。當時黑客攻擊經調查系朝鮮偵察總局下屬黑客組織“拉撒路”和“安達裏爾”所爲。當時Upbit也以公司資産全額彌補損失資産，客戶未受損失。專家們指出，恰巧同壹天發生類似事件，暴露出安全疏漏。虛擬資産領域的壹位律師批評稱，“這顯示安全漏洞依然存在”，“由于Upbit延遲通知黑客事實，用戶可能延遲提取資産，因此其‘拖延告知’也應受批評。”不過，對市場的影響預計有限。資産運營公司雷克斯謝爾斯亞洲的業務代表吳基錫表示，“這似乎將成爲韓國國內全面審查虛擬資産交易所內部控制系統的壹個契機”，“但黑客規模不大，對市場的影響有限。”警察廳國家調查本部網絡恐怖調查隊就當天發生的Upbit黑客事件，著手進行立案前調查（內查）以確認事實關系。警方當天通過媒體報道確認Upbit黑客事實，並對運營公司Dunamu進行了現場調查。李浩記者、權九龍記者 number2@donga.com、9dragon@donga.com