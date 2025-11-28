奔向民間宇宙時代……“努裏（世界）”號發射成功

“5、4、3、2、1，‘努裏’號發射了！”27日凌晨1點13分，全南高興羅老宇宙中心。由韓國自主研發的韓國型運載火箭“努裏（世界）”號的第四次發射的聲音響起後，全場爆發出歡呼聲。在市民的支持下，劃破黑暗天空飛行的“努裏”號依次分離了一級和搭載衛星的三級整流罩、二級，成功發射了主搭載衛星“新一代中型衛星3號”，然後又依次彈射出去剩下的12顆衛星。凌晨1時55分，南極世宗基地地面站成功與“新一代中型衛星3號”進行首次通信，宇宙航空廳凌晨2時40分正式宣佈“努裏”號第四次發射獲得成功。“努裏”號在前三次發射時，由韓國航空宇宙研究院主管制作和發射過程。但此次第四次發射首次由民間企業韓華航空航天公司負責組裝等製作。現在韓國也迎來了像美國一樣由民間主導開發宇宙的“新空間”時代。韓國科學技術院航空宇宙工學系教授陳正根（音）表示：“此次發射在確保發射體可靠性和民間技術轉讓兩個方面具有重要意義，企業將自身技術內在化，展示了今後開發民間主導發射體的可能性，因此意義重大。”“努裏”號第四次發射是首次夜間發射。發射前，由於臍帶回收壓力傳感器的信號出現異常，從當初預定的發射時間0點55分推遲到了凌晨1點13分。雖然日程推遲了18分鐘左右，但發射沒有出現差池。韓國航空宇宙研究院韓國型運載火箭高度化事業團長朴鍾燦（音）表示：“夜間發射在技術上並不難，最令人擔憂的是發射人員的注意力下降。爲了應對這種情況，事前進行了多次實戰訓練。”“努裏”號將於明年進行第五次發射，2027年進行第六次發射。出席發射結果歡風的副總理兼科學技術信息通訊部長裴慶勳宣佈發射成功，並強調：“這再次證明了大韓民國具備了獨立的宇宙運輸能力，也是政府和民間企業、國家研究所組成一個團隊進行的首次民官共同發射。”李在明總統當天在臉書上表示：“這是開啓大韓民國宇宙開發歷史新篇章的瞬間。”高興=崔智媛記者 jwchoi@donga.com