伊朗戰爭恐懼擴散，“要準備兩週的糧食！”

“要置備兩週的糧食、藥品、汽油、蠟燭、手電筒等！”據《紐約時報》等媒體24日報道，面對26日在瑞士日內瓦舉行的美國和伊朗第三輪核談判，伊朗各地應對談判破裂時戰爭狀況的動向正在擴散。許多伊朗人準備緊急包，爲應對停電購買了發電機等，開始準備避難。目前，社交媒體上也陸續出現了包含應對戰時狀況方法的經驗之談。去年6月伊朗與美國及以色列發生“12日戰爭”時，伊朗首都德黑蘭的衆多市民爲躲避空襲，逃到北部裏海沿岸和附近的山區。這導致伊朗各地出現嚴重交通堵塞。通常需要4個小時的移動距離，當時要花費一天的時間。許多伊朗人擔心，如果發生戰爭，不排除發生比去年更嚴重的情況。德黑蘭市民、化學家薩拉對《紐約時報》說，她對戰爭的恐懼“快瘋了。我想知道如何擺脫‘煉獄’。”企業家阿米爾也表示：“在與世界最強軍隊（美軍）的戰爭中，要考慮各自逃生。在戰爭的危險中，不能丟下妻子和孩子去海外，所以放棄了出差。”另一名德黑蘭市民薩罕得表示：“對於低收入階層來說，準備緊急包等都是奢侈的事情，我們一家人沒有錢儲備糧食和醫藥品。只想着應該去哪裏躲起來。”伊朗政府至今沒有出臺明確的緊急應對計劃，這也引起了國民的不滿。另外，白宮發言人萊維特24日在記者會上堅持“外交優先，必要時不排除使用軍事力量”的現有立場。她強調：“美國總統特朗普的首要選項總是外交。必要時，他不惜使用美軍的致命武力。”她強調，美軍的最終決定權者“永遠是總統”。她正面反駁了《華盛頓郵報》等媒體最近報道的美國參謀長聯席會議主席丹·凱恩等軍方領導人反對空襲伊朗的報道。伊朗外長阿格拉奇當天在“X”上表示樂觀，稱“正在迎來史無前例地達成消除相互憂慮、實現互利共贏協議的歷史性機會”。不過他仍然與美國針鋒相對，表示“不會放棄和平利用核能的權利”。吳承俊記者 ohmygod@donga.com