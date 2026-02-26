冒充日籍女性 以“戀愛儲蓄”爲餌…詐騙68人105億韓元

壹個冒充日本女性進行“浪漫騙局”的犯罪組織已被韓國警方立案。據悉，該組織在與受害者建立信任後，誘導其向虛假購物網站等進行投資並騙取錢財，使用了所謂的“殺豬盤”手法。25日，首爾警察廳金融犯罪調查隊宣布，已抓獲兩個以柬埔寨金邊等地爲據點，從事“浪漫騙局”、冒充金融監督院詐騙等犯罪活動的詐騙組織的共49名成員。警方掌握到的兩個組織的受害者共計68人，受害金額也達到了約105億韓元。其中，主要從事“浪漫騙局”的A組織，盜用日本女性照片開設社交網絡服務賬戶後，隨機接近受害者。他們與受害者進行至少壹周、最長三個月的對話，將關系發展爲網絡戀人，然後利用信任，以“我在做購物網站代購副業，小額投資就能獲得傭金”爲由，將受害者引誘至虛假網站。之後，他們誘導受害者盡可能多地投資，在受害者彙款後便關閉網站，或以拒絕提取收益金的方式騙取錢財。在部分組織成員落網導致虛假網站手法暴露後，他們便改變了方式，以類似手法接近受害者後，誘導其彙款，稱“（爲了未來）用加密貨幣開個戀愛儲蓄賬戶吧”。對于這種手法，調查機關解釋稱：“這是壹種像養肥豬再宰殺壹樣，培養信任感以吸引受害者的方式，即所謂的‘殺豬盤’手法。”另壹個B組織則冒充金融監督院，騙取受害者錢財。這些人利用中國籍頭目獲取的個人信息數據庫，隨機給受害者打電話，稱“您的信用卡被誤寄了”。當受害者回答沒有申請過信用卡時，他們便誘導受害者安裝惡意應用程序，稱“您的身份信息被盜用了”。當受害者通過門戶網站向金融監督院打電話時，會因惡意應用程序而自動轉接到該組織的電話，接電話的組織成員則冒充金融監督院，催促受害者交付現金。據警方透露，組織成員們使用假名相互稱呼，工作期間禁止使用手機，通過嚴格的規定管理組織。據悉，韓國籍組織成員大部分是急需用錢的二三十歲年輕人，甚至還包括未成年人。警方說明，他們大多是地方上的前後輩關系，即便知道自己是在參與犯罪組織，還是前往了柬埔寨。警方于去年10月抓獲14名韓國籍嫌疑人後，從11月起展開追加調查，又抓獲13名組織成員並遣送回韓國。此外，1月份在柬埔寨抓獲了包括中國籍和韓國籍頭目在內的16人，並正在針對中國國籍的頭目和副頭目辦理引渡請求程序。鄭瑞英記者 cero@donga.com