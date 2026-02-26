韓國綜合股價指數（KOSPI）勢如破竹，25日史上首次突破6000點大關。自上個月27日突破5000點以來，僅時隔29天（19個交易日）便以超高速達成這壹裏程碑。進入今年以來，韓國綜合股價指數已上漲44.3%，韓國股市總市值繼德國之後，甚至超越法國股市，躍升至全球第9位。在出現指數有望升至8000點的樂觀展望的同時，也有指出需警惕過度“孤注壹擲式投資”，因爲經曆了前所未見的急劇上漲後，市場可能出現調整。25日，韓國綜合股價指數較前壹交易日上漲114.22點（1.91%），以6083.86點收盤。自上月27日收盤價首次突破5000點後，時隔約壹個月開啓了“韓國綜合股價指數6000點時代”。韓國綜合股價指數“六千點”由機構和散戶共同引領。當天，雖然外國人淨抛售1.28萬億韓元，但機構淨買入8800億韓元，散戶淨買入2200億韓元，共同推高了指數。上漲以大盤股爲主。前壹天分別突破20萬韓元和100萬韓元大關的三星電子和SK海力士，當天也上漲了約1%。受現代汽車集團旗下機器人子公司波士頓動力公司首次公開募股預期升溫的影響，現代汽車（+9.16%）、起亞（+12.7%）股價大幅飙升。因人工智能（AI）基礎設施和物理人工智能投資期待感而表現強勢的韓國股市，上個月已超越德國，本月則趕超法國股市。據美國彭博新聞社消息，以24日收盤價爲准，韓國股市總市值爲3.76萬億美元，領先于法國股市（3.69萬億美元），位居全球第9位。當天，受美國紐約股市科技股反彈的影響，日本和中國台灣股市也紛紛刷新曆史最高紀錄。日經225平均股價上漲2.2%，收于58583.12點；台灣加權股價指數上漲2.05%。市場出現預測，認爲內存半導體供應瓶頸將持續，由半導體股主導的韓國綜合股價指數的強勢也將隨之持續。Kiwoom證券研究員韓智英（音）表示：“韓國企業未來收益預期增長率遠超美國、日本、歐洲等地區”，認爲指數有進壹步上漲的可能性。繼野村證券認爲上半年有望達成8000點之後，Kiwoom證券也將今年韓國綜合股價指數的年度高點預測值上調至7300點。也有擔憂指出，由于短期急漲，隨時可能出現暫時性調整。梨花女子大學經濟學系教授石炳勳分析認爲：“與半導體的繁榮不同，建設及設備投資不振，導致內需經濟未能感受到暖意”，“美國關稅不確定性正在增大，地緣政治風險依然存在，因此需警惕過度樂觀的預期。”洪錫浩記者、崔美松記者 will@donga.com、cms@donga.com