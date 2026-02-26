前所未有的“6000股指”時代……無理的舉債投資和加槓桿到了亮起警告燈的時候



隨着韓國股市持續勢如破竹的上升趨勢，韓國綜合股指（KOSPI）歷史上首次突破了6000點。這距離實現李在明政府的競選公約5000點纔過去大約一個月時間。想要實現差價的外國人拋售股票後離開，但韓國個人投資者和年金資金卻發揮後勁，推高了股價。雖然很多人分析說，這是以存儲器半導體等企業業績爲後盾的“有道理的上漲升”，但也有分析認爲，隨着史無前例的短期暴漲，部分調整將不可避免。



25日，韓國綜合股指比前一天上漲1.91%，以6083.86點收盤。韓國綜合股指從2000點漲到3000點用了13年6個月，再漲到4000點用了4年9個月，再漲到5000點是在3個月後的上個月27日，到達6000點是從那天之後僅隔29天。這是政府爲刺激股價而改善制度和人工智能轉換帶來的半導體企業業績爆發的結果。



外國人爲了實現差額利潤，今年淨拋售了10萬億韓元以上，但散戶投資者和退休、國民年金資金通過上市指數基金（ETF）等支撐了股價上漲。特別是被捆綁在低收益率本息保障商品上的退休年金正在迅速轉移到攻擊型股票投資商品。這種長期性資金由於短期投資比重高，甚至正在改變變動性較大的韓國股市的體質。



不過，僅今年以來就暴漲44%的韓國股市，也引發了不少警告聲音。個人從證券公司借錢投資股市、顯示“舉債炒股”水平的信用交易融資餘額約爲32萬億韓元，創下了歷史最高紀錄。不斷增加的家庭負債的大部分也涌向了股市。英國《金融時報》指出，最近韓國散戶們陷入了“不能只有我被落下”的“錯失恐懼症”心理，大量涌向收益和虧損都可能達到股指等指標數倍的高風險“槓桿產品”。



從現在開始，相比股價上漲，更爲重要的是資本市場的暖流擴散到實物經濟。應該超越過分依賴“20萬電子”“100萬力斯”的結構，引導資本流向機器人、軍工、核電站等新成長產業、建設、服務業等內需部門。此外，當局有必要制定對風險較大的投資的控制裝置，以防止將來市場面臨調整時投資者受到嚴重衝擊。

