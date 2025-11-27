克裏斯蒂亞諾•羅納爾多（40歲，葡萄牙，見圖）從國際足球聯合會（以下簡稱國際足聯）那裏獲得爲期壹年緩期執行處分。若國際足聯判處實刑，C羅將無法正常參加2026年北中美（美國，加拿大，墨西哥）世界杯決賽圈。對此，有質疑稱美國唐納德•特朗普總統可能施加壓力要求減輕對C羅的處罰。C羅在13日葡萄牙0比2負于愛爾蘭的世界杯歐洲區預選賽F組第五輪比賽中，于下半場第15分鍾揮肘擊打對方後衛達拉•奧謝（26歲）的背部。裁判組通過視頻助理裁判回放確認這壹場景後，當即向C羅出示紅牌。此爲C羅在226場國際A級比賽中首次領受紅牌。依據國際足聯規定，肘擊對手屬暴力行爲，通常將追加停賽三場。世界杯預選賽處罰效力延續至決賽圈階段。葡萄牙雖已在缺少C羅的情況下完成預選賽最終第六輪角逐，但若遭停賽處罰，其世界杯正賽前兩場將無法登場。然國際足聯26日表示：“C羅的犯規行爲難以認定爲嚴重暴力”，並宣布“僅當其在未來壹年內再犯類似行爲時，方執行兩場停賽處罰”。關于“特朗普總統介入說”的流傳，源于C羅于18日攜未婚妻喬治娜（31歲）造訪白宮。美國體育專業媒體《The Athletic》批評稱：“此系考慮到缺少C羅的世界杯將面臨票房困境而作出的決定。”金正勛記者 hun@donga.com