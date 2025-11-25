韓國政府將支持優秀科研人員退休後繼續工作……爲前1%研究人員提供破格獎勵

負責統籌政府的科學技術和人工智能（AI）政策的“科學技術關系部長會議”在時隔四年後重新啓動。24日舉行的首次會議上，討論了確保科學技術人才、科學技術與AI融合戰略以及理工科生態系統創新等方案。政府當天上午在政府首爾辦公樓由國務總理金民錫主持召開了“第壹屆科學技術關系部長會議”，並表決通過了上述議題。科學技術關系部長會議于2004年盧武铉政府時期新設，但在2008年李明博政府上台後停止運作。之後在文在寅政府時期的2018年恢複，作爲總理級會議體運行，但以2021年爲最後壹次，之後未再舉行。此次科學技術關系部長會議在時隔四年後再次召開，標志著“國家科學技術控制塔”重新啓動。金民錫總理在會議上表示：“AI是促進我國經濟創新的新增長引擎，是國家大轉換的強大動力，也是引領可持續發展的創新核心。”他還強調：“這不是單靠壹個部門的力量就能完成的事情。期待科學技術關系部長會議成爲其生動的現場。”政府在當天的會議上表決通過了確保科學技術人才戰略。爲確立受尊重的科學家地位，向“國家科學家”每人每年提供1億韓元支援金和各種國家禮遇。針對獲得博士學位7年內、有望成長爲領袖級國家科學家的研究人員，還將選拔“青年國家科學家”並提供支持。此外，政府計劃到2030年共引進2000名海外人才，其中70%將由韓裔科學家構成。同時，爲營造理工科成長生態系統，決定擴大國家獎學金、研究生活鼓勵金，並減輕居住負擔等，以支持青年研究人員的經濟基礎。爲前1%的研究人員提供破格獎勵，並激活研究人員在大學、研究機構和企業之間的兼職。還新設“碩學支援事業”，選拔各學術領域的碩學之士，支持其退休後繼續進行研究。政府爲促進科學技術與AI融合，還將著手開發6大優勢領域的科學技術AI基礎模型。6大優勢領域包括生物與地球科學、數學、材料•化學、半導體•顯示器、二次電池等。爲此，政府計劃確保並支援8000張專用圖形處理器（GPU）。政府還于當天發布了“AI民生十大項目”推進方案，內容涉及在消費、保健、安全等領域快速引入基于AI的公共服務。包括利用AI比較分析農産品價格，以及分析危機青少年的社交網絡服務（SNS）並用于治安等方案。朴鍾敏記者 blick@donga.com