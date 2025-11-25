音樂劇《也許美好結局》以愛跨越界限 演員分享十年長盛感悟

演員方敏雅表示：“美國托尼獎獲獎和10周年賦予的分量非常沈重，但能參與如此富有魅力的作品，我感到很幸福。”在美國演藝界最高權威的托尼獎上榮獲最佳作品獎等6個部門大獎的《也許美好結局Maybe Happy Ending》，今年迎來10周年，再次與韓國觀衆見面。被譽爲“小劇場音樂劇神話”的該作品，于上月30日在首爾鍾路區鬥山藝術中心蓮崗廳開幕。本季爲紀念10周年舞台，全美度、崔秀珍、金在範等曆代出演陣容總動員。此外，出身女團“Girl's Day”的方敏雅（飾克萊爾）和演員鄭輝（飾奧利弗）作爲“忙內線”新加入。21日在劇場見面的兩人異口同聲地表示：“從2015年試演開始，五季以來持續受到喜愛，是有理由的。”《也許美好結局》描繪了在不久的將來首爾的壹所公寓中，發生故障的助手機器人奧利弗和克萊爾陷入愛情的過程。過著等待舊主人詹姆斯單調日常的奧利弗面前，出現了“借充電器”的克萊爾。從瑣碎的緣分開始，互相填補空缺，逐漸接近情感世界的機器人之旅，比人類的愛給予更真誠的共鳴。方敏雅說：“機器會相愛，最初感覺有些奇怪。但看完劇後，不禁反思那種從純真中産生的愛，或許才是我應該回歸的那種愛情。”鄭輝表示：“10年前這部作品創作時，（與機器人的交流）還只是想象，但現在不久的將來或許就會成爲現實。這樣的時間點，隨著時間流逝，似乎讓《也許美好結局》成爲更優秀的作品。”據悉，最初兩位演員在演繹“像人但不是人的存在”時，都經曆了許多苦惱。方敏雅笑著說：“先是盡可能誇張地演繹機器人，然後逐漸調整”，“最初機器人表演生硬，連腋下和手臂都貼不攏。”鄭輝也表示：“奧利弗是比克萊爾‘低版本’的機器人，所以動作要更僵硬”，“爲了找到細節，與樸天休和威爾•阿倫森作家進行了許多交流。”方敏雅于2010年以Girl's Day出道後，通過電視劇《美女孔心》、電影《最好的生活》、音樂劇《那些日子》等，拓寬了演技譜系。她表示：“對于自己不滿意的作品，會覺得是白做了，所以每次都進行新的挑戰。”鄭輝2013年以音樂劇《音樂之聲》出道，通過《女神在看》、《音樂劇bare》、《尼金斯基》等，以穩定的唱功和紮實的演技成爲了壹名經驗豐富的演員。他表示：“《也許美好結局》是壹部戲劇和音樂具有打動人心力量的作品”，“每次練習都沈浸到落淚的程度。”《也許美好結局》的另壹魅力是細致展現逐漸沈浸于愛情情感過程的歌曲。方敏雅的“最愛曲目”是《盡管如此》。她表示：“這是陷入愛情的克萊爾首次體會到失去痛苦的歌曲”，“連痛苦都爲了我們而‘接受’的決意過程令人感動。”鄭輝選擇了奧利弗夢想與詹姆斯重逢瞬間演唱的《謝謝妳，奧利弗》。他說：“這是壹首告訴我們，壹句傳達真心的話有多麽感動的歌曲。”鄭輝說：“從韓國小劇場出發的作品，堅持了10年，獲得了世界認可。我想繼續延續這份初心。”方敏雅表示：“在准備過程中，我很好地明白了這部作品爲何壹直受到喜愛。想說的是，它對我來說也是十分珍貴的作品。”演出將持續至明年1月25日。史智媛記者 4g1@donga.com