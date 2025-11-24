《K-Pop獵魔女團》獲得奧斯卡長篇動畫片候選資格

奈飛（Netflix）動畫片《K-Pop獵魔女團》被列入明年美國奧斯卡獎長篇動畫片具備候選資格的35部作品名單。最終正式候選作品將于明年1月22日公布。據美聯社等媒體報道，《K-Pop獵魔女團》被列入美國電影藝術與科學學院（AMPAS）于21日（當地時間）公布的第98屆奧斯卡獎頒獎典禮長篇動畫片部門具備候選資格的35部作品名單。該名單中包括華特迪士尼制作的《埃利奧》與《瘋狂動物城2》，日本動畫《劇場版 鬼滅之刃：無限城篇》、《劇場版 鏈鋸人：蕾塞篇》等作品。在中國創下曆代最高票房紀錄的中國動畫《哪吒2》未能入選該名單。第98屆奧斯卡獎頒獎典禮將于明年3月15日舉行。《K-Pop獵魔女團》雖在奈飛平台首播，但通過今年6月在美國紐約、洛杉矶、舊金山等地進行小規模影院上映，滿足了奧斯卡獎候選資格條件。不過該作品未獲得英國電影學院獎（BAFTA）候選資格。奈飛曾于2022年憑借《吉爾莫•德爾•托羅的匹諾曹》首次獲得奧斯卡長篇動畫片部門獎項。此外，朴贊郁導演作品《無可奈何》被列入美國電影藝術與科學學院同日公布的國際長篇電影部門具備候選資格的作品名單。史智媛記者 4g1@donga.com