對美投資特別法推遲一個月就會損失4000億韓元……政治鬥爭留待以後吧



據悉，韓國政府和共同民主黨決定不向國會提交韓美關稅、安保談判諒解備忘錄的批准動議案。這是因爲，雖然在野黨國民力量黨要求批准同意，但如果朝野就該問題爭論長期化，韓國產汽車和零部件的對美出口關稅下調將被推遲，韓國企業將遭受嚴重損失。



企劃財政部和共同民主黨計劃在本月內推進《對美投資特別法》的立法，以支持3500億美元對美投資的履行。韓美兩國已達成協議，從韓國政府向國會提議建立對美投資基金相關法案的當月1日開始，追溯適用下調至15%的關稅。如果提議推遲到下月，韓國的汽車出口企業將整整多負擔一個月關稅。今年4月美國對所有韓國輸美汽車徵收25%的關稅後，現代汽車集團在第二季度和第三季度分別承擔了1.6萬億韓元和3萬億韓元的對美出口關稅負擔。如果關稅率降低到15%，每月負擔將減少4000億韓元左右。如果因批准同意問題導致特別法案提議被推遲，就要繼續徵收25%的關稅，並與關稅負擔較輕的歐盟、日本的汽車企業在美國市場展開競爭。比韓國更早與美國政府簽署諒解備忘錄的歐盟和日本分別從8月1日和9月16日起只徵收15%的關稅。



再加上韓國汽車企業與日本競爭公司相比，美國境內的生產比重較低，因此更容易受到高關稅的衝擊。爲了提高當地生產的比重，現代汽車決定在佐治亞州的“美國元工廠”等地投資260億美元（約38萬億韓元），這也是很大的負擔。爲了應對韓國國內製造業的空洞化，現代汽車還公佈了到2030年爲止投資125.2萬億韓元的計劃。



在特朗普政府的壓力下開始的韓美關稅談判，結果由韓國承擔的鉅額對美投資負擔可以說是自然災害。雖然這是難以承受的負擔，但爲了守護依靠出口成長的韓國經濟體制，也是不可避免的選擇。即便是爲了焦急等待國會判斷的企業，也應該停止把諒解備忘錄批准同意問題當作政治鬥爭的對象。

