東京站是那樣開發的，宗廟就也得那樣嗎？



從日本東京站丸之內方向的出口出來，向左看就能看到古色古香白色外牆的六層建築。這就是把原日本中央郵政局建築物改造成綜合購物設施的“KITTE丸之內”。雖然上面聳立着玻璃牆摩天大樓，但KITTE丸之內與原樣保留舊建築的東京站相得益彰，用最近的話來說，散發着“新潮復古”的氛圍。



圍繞鄰近聯合國教科文組織世界文化遺產宗廟的世運四區的開發問題，首爾市和國家遺產廳之間的矛盾仍在繼續。每當這時，東京站一帶的開發就會被拿來作爲必須進行高層開發的根據。按他們的說法，既保存了重要文化遺產東京站，周邊建築物也分享了容積率，也允許在文化遺產的近跟前建造了超高層建築。



但是，“東京站已經那樣開發那麼世運四區也可以照做”的說法，很大可能是不顧宗廟和世運地區的特殊性，把東京站的開發案例按自己意願套用的“利我之說”。僅從周邊環境來看也是如此。從東京站穿過丸之內廣場，再步行兩個街區，便是日本天皇居住的皇居。皇居總面積爲230萬平方米，僅外圍庭院就超過100萬平方米，是一片巨大的綠地。與從第四區域起一直延伸到南山都是高樓大廈連綿不絕的世運地區，兩者難以相提並論。更不用說，與作爲朝鮮王室祠堂的宗廟不同，東京站是經常人滿爲患的近代建築。



開發的路子也不相同。像KITTE木丸之內那樣，東京站前的大部分建築都在六七層高度範圍內，保留了老建築的外觀，在其上方加建大樓。得益於此，百年前街景得以完整保留，上演着遊客和上班族穿梭往來的獨特風景。高層開發所產生的部分收益也被用於東京站的復原工程。雖然據說第四區的開發收益將用於拆除世運商街並打造綠色軸帶，但如何與提升宗廟價值相銜接尚不清楚。



東京有像東京站一帶一樣進行超高層開發的地區，也有像下北澤和大觀山一樣限制建築物高度進行低層開發的地區。這些都是爲了發揮該地區固有的特性而考慮最佳開發方式的結果。益善洞和西巡邏路上的密集建築、昌德宮和昌慶宮、與宗廟相連的景觀，是這一帶固有的內容。填滿衚衕的遊客們已經證明了其價值。沒有理由自己放棄在首爾其他地區很難看到的世運地區這種固有優點。



當然，世運地區的開發已經停滯了幾十年，正在走向低谷化，因此不能再推遲開發，這也是事實。首爾市的新計劃是減少建築物數量、確保更多的綠地，這也是正確的。不能忘記，只有人們經常使用和出入、在生活中共同呼吸的文化遺產才能具有生命力，並延續其價值。首爾市和國家遺產廳都應該就維護和擴張宗廟和世運地區固有價值的方法，打開所有可能性進行對話。不必要的矛盾只會使宗廟的保存價值、世運地區的開發價值都喪失。

