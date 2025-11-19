匯率高漲，5年間原材料價格上漲80%……是時候應對“高物價風暴”了



韓元對美元匯率自本月7日以後，連續十多天超過1450韓元。進入今年以來，截止到本月17日，首爾外匯市場的韓元兌美元平均匯率爲1415.5韓元，比外匯危機時的1998年、全球金融危機後的2009年還要高。問題在於這不是短期現象，而是長期趨勢。從年度來看，自2021年以後一直呈上升趨勢。隨着高匯率的持續，對原材料和能源進口比重較大的韓國經濟造成了很大的負擔。



最近匯率上升的原因是對美國降息的期待感下降、日元貶值、外國投資者大量拋售國內股票等綜合作用。根據韓美關稅談判協議，預計每年最多對美投資200億美元（約29萬億韓元），這也產生了影響。但相比這些短期因素，是專家們更關注國內外匯市場的結構性供求變化。隨着個人、機構的海外投資和企業的海外直接投資增加，引發了持續的匯率上升。以6月末爲準，韓國國民在海外投資的金融資產中除去負債的對外金融淨資產達1.0304萬億美元（約1510萬億韓元）。過去認爲匯率上漲是提高出口競爭力的有利因素，但現在匯率上漲過快，反而是副作用更大。它不僅會給原材料和中間材料進口依賴度高的企業帶來巨大負擔，而且匯率變動幅度也很大，難以立即制定明年的經營計劃。據韓國銀行透露，上月以韓元爲準，煤炭、原油及天然氣、礦產等原材料價格比5年前上漲了80.4%。隨着匯率的上漲，進口物價上漲，食品價格等大幅上漲，平民的負擔也在加重。上個月消費者物價比1年前上漲2.4%，創下了15個月以來的最大漲幅，一度沉寂的通貨膨脹不安感正在擡頭。



如果高匯率導致的高物價持續，好不容易復甦的內需將再次遭受直接打擊，刺激房地產等資產市場，阻礙貨幣政策的發展。當局爲了防止匯率不穩定擴散到實物經濟，應該監視物價動向等，並採取政策應對。開始審查明年預算案的國會也應該擺脫刺激匯率和物價的“放水政策”的誘惑。

