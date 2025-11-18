高彙率直擊食品行業 白糖面粉食用油價格接連上漲

韓元對美元彙率急劇上升，導致進口原材料比重較高的國內食品企業成本負擔加劇。有擔憂指出，彙率沖擊將在2至3個月後依次傳導至消費者價格，可能推高食品物價水平。據17日首爾外彙市場數據顯示，當天美元對韓元彙率周交易收盤價較前壹交易日上漲1.0韓元，報收于1458.0韓元。去年11月該彙率尚處于1380韓元至1400韓元區間，時隔壹年漲幅已超過4%。國內食品制造企業多數核心原料依賴海外采購。根據大韓商工會議所今年1月發布的《高彙率基調對主要産業的影響》報告，國內食品制造業的國産原材料使用比重僅爲31.8%。棕榈油、小麥、大豆、原糖等必需原料的進口依賴度接近70%。主要食品企業同樣基于此種進口結構維持生産。生産白糖、面粉和食用油的CJ第壹制糖主要從美國、澳大利亞等地采購原麥和大豆。以第三季度（7月至9月）爲准，僅用于白糖生産的原糖采購費用和食用油生産用大豆采購費用就分別達到5918億韓元與5872億韓元。彙率快速攀升已對食品企業業績産生實質影響。CJ第壹制糖在第三季度業務報告中明確表示：“當其他變量保持不變時，彙率每上升10%，稅後利潤將減少13.0818億韓元。”該公司第三季度銷售額爲4.5326萬億韓元，營業利潤爲2026億韓元，較去年同期分別下降1.9%和25.6%。樂天Wellfood同樣在季度報告中披露，彙率每上漲10%將導致利潤減少35.3億韓元。若企業彙率負擔持續加重，年底至明年初或將出現産品價格集中上調現象。某食品行業相關人士指出：“由于原料采購大多采用美元結算，若當前彙率水平持續，終端售價上調將不可避免。”他進壹步強調：“價格上調必然加重消費者負擔，對整體物價産生傳導效應。”金多研記者 damong@donga.com