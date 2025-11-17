美國海軍參謀長造訪蔚山-巨濟造船廠……“真美”“核潛艇用來遏制中國”

美國海軍參謀長達里爾·考德爾和美國駐韓大使代理凱文·金15日接連訪問蔚山HD現代重工業和巨濟韓華海洋的工作現場，檢查了韓美造船合作方案。業界評價認爲，此次訪問是在韓美公佈“聯合事實清單”後進行的，標誌着“讓美國造船業再次偉大”（重建美國造船業）項目正式啓動，超越單純的維護、保養、檢修，確認了在韓國建造美國海軍軍艦的可能性。當天，在蔚山HD現代重工業，考德爾登上宙斯盾2號艦“茶山丁若鏞艦”，感嘆着高喊“真美”，並在留言簿上寫道“美國海軍和大韓民國海軍之間的夥伴關係和友情比任何時候都堅固”。考德爾向HD現代會長鄭基宣表示，對聯合事實清單感到滿意。考德爾隨後前往韓華海洋巨濟工廠，在正在進行維護保養檢修作業的美國海軍補給艦“查爾斯·德魯”號前強調：“兩國造船合作將鞏固韓美同盟。”韓華海洋是韓國造船廠首次、同時也是擁有最多美國海軍維護保養檢修業績的公司。此外，考德爾14日在首爾召開記者會，就美國正式批准韓國建造核動力潛艇一事表示：“這對兩國來說都是歷史性的事情。韓國的核潛艇將被用來遏制中國，這是很自然的預期。”對於中國進攻臺灣等兩岸戰爭爆發時駐韓美軍和韓國軍隊的作用，考德爾表示：“美中等強國之間的衝突，將是相當於‘全體集合（all hands on deck）’的情況。”這暗示駐韓美軍的作用將超出韓半島防衛任務，作爲東北亞機動部隊投入使用。金在亨 monami@donga.com