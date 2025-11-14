古裏二號核電機組延長使用時間，可運行至2033年

因設計壽命已滿而停運2年零7個月的韓國第三座核電站古裏二號機組經過3次審議後，將重新投入使用。不過，由於遲遲才作出決定，從重新啓動到2033年爲止，運行時間已只剩大約7年。原子能安全委員會13日召開會議，就古裏二號機組繼續運行（延長使用時間）議案，6名在籍委員中有5人贊成，決定延長運行10年。至此，古裏二號機組以設計壽命結束的2023年爲基準，可以繼續運營到2033年。負責核電站運營的韓國水力原子力計劃在3個月內重新啓動古裏二號機組。年發電量爲650兆瓦。古裏二號機組1983年4月9日首次投入商業運營，是除了之前永久停止的古裏一號機組（2017年6月停止運行）和月城二號機組（2018年6月停止運行）之外歷史最悠久的核電站。古裏二號機組的設計壽命在2023年4月8日達到40年，運營許可已經到期，目前核反應堆處於停止狀態。雖然在啓動過程中可以延長壽命，不間斷地運營，但由於文在寅政府的“脫核電站”政策，延長使用的程序久拖未決，最終中斷了運行。有分析認爲，由於原子能安全委員會的決定，預計到2029年結束設計壽命的其餘9座核電站延長運行時間也亮起了綠燈。世宗=金秀賢記者 newsoo@donga.com