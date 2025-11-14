KAIST任命張韓娜爲特邀特任教授 執掌AI與古典音樂“融合指揮棒”

韓國科學技術院（KAIST）13日宣布，任命世界著名指揮家兼大提琴家張韓娜爲文化技術研究生院特邀特任教授。張韓娜教授表示：“很高興能在韓國科學技術院與未來的科學技術領袖們分享音樂喜悅，並與人工智能（AI）攜手探索新表演藝術領域的可能性。”韓國科學技術院爲幫助學生成長爲創意融合型人才並引領人工智能與藝術融合，近期任命了多位藝術人士爲特邀教授。2021年，任命世界著名女高音歌唱家曹秀美爲文化技術研究生院特邀碩學教授；去年6月，任命歌手權志龍爲機械工程系特邀教授。此外，還分別任命畫家柳熙永爲數字人文社會科學部特邀碩學教授、彩色玻璃巨匠金仁中神父爲工業設計系特邀碩學教授。韓國科學技術院校長李光亨就任命藝術人士擔任特邀教授的背景說明稱：“通過技術與藝術、內容的融合，能夠開啓新的學術和産業可能性。”他還表示：“此類嘗試在提升韓國科學技術院品牌價值與全球認知度，以及強化技術基礎的內容産業化與産學合作方面也扮演重要角色。”此次獲任的張韓娜教授將負責指揮家直接與學生演奏者通過實演诠釋音樂並指導協作的“管弦樂大師班”課程。她還面向本科生及研究生進行領導力特別講座。此外，張韓娜教授還將參與文化技術研究生院內曹秀美表演藝術研究中心的管弦樂演奏所需人工智能技術咨詢工作。2022年成立的曹秀美表演藝術研究中心融合人工智能與藝術，研究“虛擬演奏者建模”、“演奏者、觀衆、樂器間相互作用技術”及“空間建模技術”等。張韓娜教授表示：“在作爲科學技術中心的韓國科學技術院，能與學生們壹同分享藝術、領導力及協作的價值，深感意義重大。”她還稱：“很高興能通過音樂的喜怒哀樂，爲未來科學技術領袖們提升藝術性、創造力及表達能力做出貢獻。”張韓娜教授的聘任期限自本月起爲期兩年。崔智媛記者 jwchoi@donga.com