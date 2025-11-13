曾背大的弟弟生還希望破滅 消防員與家屬共同落淚

“原以爲他可能還活著……”12日上午，蔚山南區中央醫院殡儀館。在蔚山火力發電廠鍋爐塔坍塌事故中遇難的金某（63歲）的靈堂前，金某的妹妹硬咽道：“事故突如其來，連遺像都未能及時准備。”金某是事故次日7日上午被確認位置的3名被埋人員之壹。但由于殘留結構物存在坍塌風險，搜救工作被迫延遲，直至消防當局于11日對鍋爐塔兩側兩台機組實施爆破後，才得以收殓遺體。據悉，金某的妻子因失蹤時間過長，承受著極度壓力與疲勞，身體已十分虛弱。大姐（75歲）含淚表示：“弟弟在七兄妹中排行第六，母親早逝，是我背著他長大的。看到事故消息時，根本未曾想象會是自己的弟弟。”據了解，身爲焊接技工的金某出生于釜山，從青年時期直至最近壹直在蔚山地區各個工地工作維持生計。他此次參與蔚山火力發電廠鍋爐塔拆除的“脆弱化作業”，在25米高處工作時，與其他6名作業人員壹同被坍塌的結構物埋沒。金某的大姐說道：“消防員確認被埋弟弟身份後，流著淚說‘沒能救出感到很抱歉’，我們也隨之落淚。壹定要轉達感謝，感謝他們在危險環境中堅持搜尋到底。”消防當局繼前壹天發現金某後，于當天上午5時19分許，在鍋爐塔5號機組廢墟中又收殓了壹具60多歲男性李某的遺體。李某于前壹天下午10時14分許被確定位置，救援隊經通宵搜救後最終發現。當日，李某遺體被臨時安放在南區蔚山醫院殡儀館，館內整日彌漫著沈痛氛圍。截至事故發生壹周的當天，此次事故7名被埋人員中，官方確認死亡人數已增至5人，剩余被埋人員爲2名。消防當局正全力開展對剩余2名被埋人員的救援工作。投入搜救的力量包括70余名救援隊員和40名民間拆除專家等共110余人。其中1人位置已確定，另1人位置尚未明確。爲搜尋失蹤者，已調動搜救犬與埋沒探測儀等先進設備。消防當局相關人士表示：“盡管存在二次坍塌風險且廢墟衆多導致作業艱難，但我們將竭盡全力，讓救援對象早日回歸家人懷抱。”蔚山=崔昌煥記者、蔚山=都英振記者 oldbay77@donga.com、0jin2@donga.com