日本防衛相：“討論擁有核潛艇是理所當然的……韓國也將擁有”

日本防衛相小泉進次郎（照片）提及韓國、澳大利亞並表示，日本討論擁有核動力潛艇是理所當然的。在美國總統特朗普上個月批准韓國引進核潛艇的情況下，日本也表明了應擁有核潛艇的想法。小泉進次郎12日在參議院（上院）預算委員會會議上就引進核潛艇的相關提問回答說：“現在沒有（核潛艇）的韓國和澳大利亞即將擁有，美國和中國早就有之。在這種環境下，要想提高遏制力、應對力，當然必須討論（潛艇）新動力所需要的是全固體、燃料電池還是核能等廣泛的課題及其可能性、優缺點。”他在10月22日舉行的就任記者會上也曾表示“不排除”，委婉地表明瞭討論核潛艇的可能性，現在卻明確表示“討論是理所當然的”。日本提出的核潛艇只是像韓國推進的那樣，是用核物質作爲動力源，而不是搭載核武器。但是，由高市早苗首相領導的新一屆日本政府對於維持現有的“無核三原則”（禁止擁有、製造、運入核武器）也沒有給出明確的答覆。高市早苗前一天在衆議院（下院）就維持“無核三原則”相關問題沒有作出明確回答。當天，日本官房長官木原稔表示，不會提前判斷是否重新考慮，留下了餘地。對此，有分析認爲，這可能打開了發生緊急情況時運入美國核武器的可能性。在這種情況下，《朝日新聞》12日報道說，高市政府正在加快擴大殺傷性武器出口的程序。日本將出口用防衛裝備限定在《防衛裝備轉移三原則運用指南》的5種類型（結構、運輸、警戒、監視、排雷）。據悉，此前自民黨和日本維新會決定明年之前取消這種出口限制，現在已開始相關討論。變更出口限制不需要修改法律，日本政府可以獨自推進。《朝日新聞》報道說，雙方正在討論出口目的限定爲“自發爲和平做貢獻、爲國際合作做貢獻的情況”，以及放寬限定出口對象國爲“同盟國等”的方案。黃仁贊 hic@donga.com