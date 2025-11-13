沒有對策的“不要問規制”，是阻止不了嬰幼兒私教育的



家住京畿道的媽媽金某正在苦惱明年將2023年生的4歲女兒送到英語幼兒園、“樂教（寓教於樂）學校”、幼兒園中的哪一個。起初，金某打算明年送孩子去被稱爲“樂教學校”的課外班。雖然超過100萬韓元的學費有些負擔，但是因爲能上英語、韓語等多門課程，認爲將是5歲入學英語幼兒園前很好的鋪墊。



但她發現周圍的幾所樂教學校最近都不見了。周圍的媽媽們說，如今英語幼兒園最小入學年齡降至4歲，樂教學校都關門了。兩個費用相差不多，但都認爲趁早投資英語更好。實際上，諮詢了幾所英語幼兒園後，她發現有的4歲班將於明年3月開始。金某說：“不知道離不開尿不溼的孩子能不能坐在桌子上拿着鉛筆用英語聽課。”



明年幼兒園普通招生在即，相當多有4歲子女的父母正在考慮要不要送孩子上英語幼兒園。雖然是低出生率時代，但英語幼兒園的說明會卻門庭若市。今年還有很多有3歲子女的父母加入。



教育部爲了控制嬰幼兒私教育，成立了嬰幼兒私教育對策組，政界甚至提出了阻止等級測試的法案。然而，英語幼兒園等私教育卻像是在嘲笑一樣逐漸壯大。首爾江南著名英語幼兒園在政府查處等級測試後，決定不進行等級測試，只接受同一子公司內18個月起可以入學的英語課外班出身的學生。



還出現了以想讓孩子考上英語幼兒園的母親爲對象的課外輔導。據說，前輩媽媽會傳授考上著名英語幼兒園的祕訣。一位媽媽講師強調：“只考慮要不要送去英語幼兒園，擔心錯過申報時間。根據媽媽們的信息，孩子將來上的大學會有所不同。”



與一心想阻止嬰幼兒私教育的政府不同，父母想要更早地給子女進行私教育的原因有很多。最具代表性的是，雖然孩子的發育速度加快，但學前正規教育“世道課程”內容單調，每名教師負責的孩子數也多，因此無法進行鍼對性教育。國家爲了幼兒的全面發育制定的標準課程“世道課程”追求通過樂教追求孩子的發育。初衷雖好，但在教育內容氾濫的時代，很多父母並不滿意。



雖然現在是低出生率時代，但入學考試的競爭依然非常激烈。父母們自然會想，“不管什麼學快一點更好吧！”針對那些心想“畢竟還是孩子……”的家長，教授韓文的課外輔導、樂教體育、表演美術等課外輔導也越來越多。



教育部批評嬰幼兒課外輔導是“刺激家長不安的生意”“損害孩子健康”等。他們威脅，將通過新法律進行規制、持續查處、行政指導。但首先要理解父母爲什麼要給帶尿布的孩子進行課外輔導，爲什麼要放棄國家支援的託兒所和幼兒園，執意自己多花錢。



父母之間甚至流傳着“英語幼兒園更好地教授世道課程的核心——人性、生活教育”的說法。政府以“錯誤”爲由，對想好好撫養自己孩子的人類理所當然的慾望進行盲目管制，這種想法是錯誤的。如果有需求，就應該改變教育課程。否則將無法阻止私教育。

