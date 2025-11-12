追蹤K-pop軌迹 鄭炳基分享策劃經驗

“勿將K-pop策劃視作宏大敘事。例如，擅長規劃約會行程者亦有望成爲優秀策劃人。從日常細微計劃入手，此乃成爲策劃者之首要環節。”從業二十余年的K-pop策劃人、Modhaus代表鄭炳基（46歲）4日在首爾江南區辦公室會見時，如此闡述“優秀策劃者的資質”。作爲國內第壹代藝人與曲目（A&R）制作人，他參與了偶像組合“Wonder Girls”“2PM”“Lovelyz”“本月少女”等的策劃工作。2021年創立Modhaus後，于2023年推出了24人女子組合“TripleS”。鄭炳基代表上月出版個人首部著作《策劃的感覺》（21世紀圖書出版社）。書中收錄了市場分析、概念設定、粉絲結構、風險管理等在K-pop現場積累的訣竅與哲學。他表示：“希望分享作爲大衆內容策劃者的經驗。”A&R雖以參與選曲著稱，實則涵蓋從藝人發掘到唱片策劃及管理的幾乎所有領域。鄭炳基代表將其定義爲“設計藝人的世界觀與概念，並統籌協調音樂、視覺、舞台的方向性”。若將偶像視作壹個世界，則A&R制作人便是創造這壹世界的設計者。在此意義上，A&R制作人在當前K-pop中的作用愈發重要。過去側重于歌曲能否走紅，而今關鍵在于如何引導音樂人的整體世界觀或概念。鄭炳基代表將2PM打造爲“野獸偶像”概念亦源于此背景。他曾將2000年代後期的男團與首爾主要街區進行比較研究。“從SHINee中感受到狎鷗亭的精致，從BIGBANG中感受到弘大的自由奔放，從Super Junior中感受到江南站的潮流感。”在此基礎上，2PM以“精致且懂享樂的COEX商場年輕男性”感覺實現差異化，從而衍生出“野獸偶像”。女團TripleS是其哲學最爲濃縮的成果。此前策劃的12人女子組合“本月少女”擁有如精心設計的奇幻遊戲般的世界觀，而TripleS則倡導生活在我們身邊的“親切少女”的敘事。“希望同齡女性産生‘我也可以加入那個團隊’的想法，從而降低門檻。此外，爲展現‘成員組合的多樣性’，並讓粉絲通過交換數字照片卡構建社區，8人或12人均不足，24人最爲適宜。”由于人員衆多，活動實非易事。但憑借此類概念，形成了堅實的核心粉絲群。TripleS粉絲購買數字照片卡即可參與主打歌選定或單元組合等重大決策。團體成員據此分得所售照片卡的收益。鄭炳基代表表示：“僅憑能夠登台表演已不足以形成激勵，希望構建粉絲支持藝人的心意實際反映的‘良性循環結構’。”如鄭炳基代表般夢想成爲K-pop策劃者之人應具備何種素質？他表示：“關鍵在于並非天賦，而是‘訓練有素的感性’之成果。”“優秀策劃並非靈光壹現。即便缺乏靈感，亦需持續探尋。不可懈怠于觀賞聆聽大量內容的努力。持續閱讀美國《紐約時報》（NYT）百大小說、聆聽英國音樂雜志《NME》百大專輯等‘目標導向型消費’亦是良策。”鄭炳基代表稱：“作爲長期活動的K-pop策劃者，責任感亦重大。偶像結算系統等曾被視爲慣例的部分也需重新思考。必須順應時代變遷的眼界。”Modhaus代表鄭炳基參與策劃的K-pop偶像“Wonder Girls”“Infinite”“2PM”（從上至下）。JYP娛樂、INFINITE COMPANY提供史智媛記者 4g1@donga.com