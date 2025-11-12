各部門組建內亂調查專班……又要搞排隊分出陣營的“清算”嗎？



政府將啓動以所有部門公務員爲對象、篩查12·3緊急戒嚴參與者的專班。國務總理金民錫11日在國務會議上提議成立“尊重憲法、革新政府專班”，以參與或協助緊急戒嚴等內亂的公職人員爲對象，迅速進行調查並採取人事措施。對此，李在明總統立即批准承認說：“這是理所當然的事情。”政府表示，將在總理室的主導下，在49個部門設立專班，迅速進行調查、採取措施，到明年2月農曆新年長假爲止結束活動。



以“清算內亂”爲名組建專班，看起來與每次政權更迭時一再出現的公職社會整肅行動並無二致。這立刻讓人想起文在寅政府時期以“清除積弊”爲一號國政課題啓動的專班活動及其副作用。當時上溯至因干政事件遭到彈劾的朴槿惠政府乃至李明博政府，糾正了各種積弊，但相當一部分是基於理念性、政治性尺度評判過去，結果是讓公職社會排隊並劃分陣營。



當然，正如李在明總統所指出的那樣，如果政府內部仍然存在非法戒嚴牽連者，那麼政府當然應該“正本清源”。特別是，國政監查時執政黨方面提出的軍隊晉升人事對象是否包括內亂參與者，必須查明真僞，採取果斷措施。如果以後也提出這種疑惑或問題，就應該徹底查清真相，追究相應的責任和處罰。



但是，在對內亂等前任政府的核心疑惑啓動三大特別檢察官調查的情況下，如果政府部門再進行全面調查、受理舉報，進而採取行政和司法措施，稍有不慎就會成爲“爲抓臭蟲而燒掉三間草房”。首先，不是由偵查機關而是由政府自身調查，如何界定“參與者”“附逆者”等模糊範疇、判斷誰屬於其列，本身就會引發爭議，也無法保證專班活動不會捲入模糊懷疑層面的舉報和謀害。



12·3非法戒嚴引發的內亂事態，已通過彈劾總統和提前總統選舉進入了克服過程。前任總統、國務委員、部隊將軍、警察首腦等接連被羈押，正在接受審判。當然，克服內亂不能以對引發親衛政變的愚蠢執政者及其同謀勢力的定罪告終。但是，支撐韓國民主主義的真正力量在於阻止歷史倒退的市民意識。必須記住，在肅清和清除中隱藏的過度之舉，往往成了另一個失敗的開端。

