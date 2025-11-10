今年102人門診診療超365次 “醫療購物”致健保費用持續流失

居住于大邱的40余歲崔某今年1月至10月共接受1297次門診診療。相當于日均輾轉4.3家醫療機構進行“醫療購物”。其單日曾在骨科、神經外科、內科、韓醫院等8處機構接受診療，大多主訴關節痛與偏頭痛，接受物理治療或注射、針灸等處置。崔某門診診療費用總額2579萬韓元中，由國民健康保險公團通過健康保險財政承擔的金額達1177萬韓元。崔某去年亦接受2041次門診診療，支出診療費用3834萬韓元，其中健康保險支援金額爲2577萬韓元。據保健福祉部9日透露，今年1月至9月期間接受365次以上門診診療、適用“本人負擔差額制”的健康保險加入者共計102人。自去年7月起，爲遏制過度醫療行爲實施本人負擔差額制，規定年度門診診療次數超過365次時，超額部分個人負擔率提高至90%。兒童、孕婦、重症疾病患者、罕見•重症難治疾病患者及重度殘疾人等群體除外。去年7月至12月期間，共有53人適用該制度。醫療界呼籲應強化差額制適用標准以遏制過度醫療行爲。去年門診診療超200次的患者達6.1603萬人，健康保險財政承擔的診療費用約5624億韓元。若將適用範圍擴大至超150次，目標患者將增至20.03萬人，健康保險公團負擔金額將攀升至約2.3415萬億韓元。高麗大學預防醫學教室教授鄭在勳（音）指出：“爲確保健康保險財政可持續性，必須限制非必要醫療行爲”，“應逐步強化本人負擔差額標准。”保健福祉部正研討將差額制適用標准逐步調整爲“年度200至300次超額”的方案。朴星民 min@donga.com