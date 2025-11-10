“國家科學家”制度不應成爲20年前失敗的“國家學者”的翻版



韓國政府爲了防止科學技術領域人才流失，決定新設“國家科學家”制度。其核心內容是，從明年底開始，5年內選拔20名具有世界性研究業績的韓國研究人員，共選拔100名，在10年內每年支援1億韓元的研究費。他們在使用機場時給予便利等貴賓待遇，還可以參與國家科學技術政策的設計。也就是說，要給理工科學生和科學家樹立提出成長路徑和藍圖的榜樣。



國家科學家制度借鑑了中國政府給予本國學者禮遇的“院士”制度。入選院士後，可終身享受副部長級待遇，在沒有退休年齡限制獲得科研經費，專注科研工作。在國家主要政策諮詢、人才培養等方面也發揮實質性影響力。在國家的認可、支援和社會尊重之下，院士被視爲“國寶級人才”。



但僅僅照搬形式，並不能保證政策成功。早在20年前就有失敗的先例。韓國政府2005年宣佈援助“能獲得諾貝爾獎的科學家”，並設立“國家學者”制度。政府在4年間每年選出約10人，共選出38名，每年提供1億-2億韓元研究經費，但在2008年教育部門和科技部門整合過程中悄然消失。曾被捧爲“國寶級”科學家，臨近退休卻被當作“靠邊站的老人”。碳納米管領域權威、前成均館大學客座教授李英熙（音）和理論物理學家、前高等科學院副院長李基明（音）等“國家學者”如今都不在韓國，已前往中國開展研究。



由於科技人才面臨的惡劣待遇和研發預算被削減等不穩定的研究環境，韓國剩下的人才也紛紛出走海外。最近，韓國銀行對2700多名韓國碩士、博士級理工科人才進行了問卷調查，結果顯示，43%的人正在考慮3年內跳槽到海外。二三十歲羣體中，海外跳槽意向達到了70%。韓國每1萬人中的人工智能人才淨流出人數爲0.36人，在經濟合作與發展組織38個國家中排名第35位，處於最差水平。



要想守護科技人才，年薪等待遇改善固然重要，但僅靠金錢是無法解決問題的。首先要營造不用擔心退休年齡和研究費用、只專注於研究的環境。李在明總統7日在“研發生態界創新國民報告會”上表示：“從歷史上看，貶低或無視科技的體制都已滅亡。”只有建立科學家受到社會尊敬、青年研究人員能夠成長的生態系統，國家纔有未來。

