美國政府部分部門叫停公佈“批准韓國建造核潛艇”的“情況說明書”

韓國總統室7日就包含韓美首腦會談結果的關稅、安保“聯合說明書”表示：“安保領域需要進行部分調整，正在進行磋商。”他的意思是，針對批准韓國建造核動力潛艇的表述，美國特朗普政府內有的部門叫停了公佈“情況說明書”。總統室高層官員當天在會見記者時表示：“美國正在研究文件，並進一步收集意見，需要一定的時間。何時公佈，還不太好說。”據悉，韓美原計劃4日公佈情況說明書，但美國以有必要收集相關機構內部意見爲由，通報推遲公佈。韓國政府認爲，主導核不擴散政策的能源部等部分機構對核潛艇等存在擔憂。韓國總統室官員就特朗普總統批准韓國建造核潛艇一事表示：“從討論一開始到最後，都以是在韓國建造爲前提的。”對於特朗普提及建造核潛艇的地點是美國費城造船廠一事，該官員表示：“首腦間的對話中討論了在韓國建造核反應堆的問題。據我所知，我們也在開發和安裝核反應堆。”意思是說，所推進的是美國只提供核燃料的方案。該官員強調：“我認爲，因爲同一次磋商了多項比重較大的問題，所以談判到最後還有困難。爲了能夠耐心地讓我們的立場得到落實，將繼續進行磋商。”申圭鎮記者、尹多彬記者 newjin@donga.com、empty@donga.com