韓國政府將新設“國家科學家制度”以防止人工智能人才外流

韓國政府決定新設“國家科學家”制度並擴大研發（R&D）預算規模。該制度借鑒了中國政府授予本國傑出學者的最高榮譽“院士”制度，旨在支持擁有世界級研究成果的科研人員持續在韓國開展研究工作。科學技術信息通信部7日在大田儒城區國立中央科學館舉行的“再次夢想成爲科學技術人的大韓民國國民報告會”上，發布了包含上述內容的《科技人才確保戰略及研發生態系統創新方案》。國家科學家制度是爲防止國內頂尖學者外流、禮遇科技人才而設立的。每年遴選約20人，提供每年1億韓元的研究活動經費，並在機場通行等方面給予便利，同時賦予國家科研項目策劃權限。政府還制定了吸引海外優秀人才的方案。計劃以人工智能（AI）等核心戰略技術領域爲重點，截至2030年引進2000名海外優秀及新興研究人員。爲此，持留學簽證入境的外國研究人員最長可進行12個月實習停留。此外，爲培育人工智能人才，將新建人工智能科學英才學校。總統室人工智能未來企劃首席秘書河正宇當天在龍山總統室簡報中表示：“通過設立新的理工科榜樣國家科學家制度，爲優秀理工科學生提供成長路徑和願景。”並稱“計劃每年約20名，5年間共100名，提供總統認證書及研究活動支持金、交通便利等研究費以外的多種便利”。然而，科學技術界現場有擔憂聲音指出，國家科學家制度沒有像中國爲院士級提供年薪支持或解除退休等破格支持，是否能夠有效防止理工科人才流失。另壹方面，政府承諾擴大尹錫悅政府此前削減的研發預算。李在明總統當天出席報告會時強調：“本著向科學技術領域研究開發投入更多國家力量的方針，以大多數人難以想象的規模擴大了研究開發預算規模。”並稱“只有營造容忍失敗的研究開發環境，國家才能興旺”。張恩智記者、尹多彬記者 jej@donga.com、empty@donga.com