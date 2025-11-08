三星斥資1.1萬億韓元支持880個研究課題長達12年

三星首次對外公開持續12年的未來技術培育成果。7日，三星在首爾江南區洲際帕納斯酒店舉辦“未來技術培育事業2025年度論壇”。未來技術培育事業是三星于2013年在國內首次啓動的民間主導型基礎科學研究支援公益事業。此前該活動壹直以學界爲中心非公開進行，此次系首次對外公開事業成果。三星12年間累計投入1.1419萬億韓元，支持了880個研究課題、91個研究機構和約1.6萬名研究人員。未來技術培育事業不僅提供實驗設備與材料經費支持，還協助研究人員完成課題遴選，成果最大化及技術商業化等工作。研究人員可獲得三星提供的分階段專家指導、與産業界的技術交流以及技術創業等支持。截至目前累計有65個研究課題轉化爲創業項目。首爾大學生命科學系教授尹泰榮創辦的“普羅蒂納”于今年7月在科斯達克上市。普羅蒂納作爲新藥研發企業，擁有超高速大規模抗體改良及性能測定平台（SPID）等自主技術。當天活動有共同民主黨議員權七勝、國民力量黨議員安哲秀、祖國革新黨議員金善敏、改革新黨議員李周映、三星電子CR負責社長朴勝熙、三星社會貢獻總管社長張石勳（以上人名音譯）等國內研究人員及學界領袖約400人出席。活動中國內科學技術界專家共計進行64場主題報告。此外，還舉辦了由三星與學界專家共同遴選的“十大潛力技術”及“基礎科學領域人工智能（AI）應用”特別環節。李棟勳記者 dhlee@donga.com