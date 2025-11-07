壹夥犯罪團夥在菲律賓設立據點運營賭博網站被抓獲，規模達5萬億韓元

壹夥在菲律賓設立據點、運營規模達5萬億韓元賭博網站的犯罪團夥被警方抓獲。江原警察廳刑事機動隊6日表示，以組織犯罪團夥和開設賭博場所等嫌疑，逮捕了14名嫌疑人，其中包括壹名40多歲的總負責人，其中7人被拘留。據警方介紹，該團夥從去年9月至今年3月，通過自建的互聯網賭博網站鏈接海外知名遊戲公司的賭場視頻，運營了7個月。經調查，總交易規模達5.3萬億韓元。據悉，被拘留的總負責人于2020年在押期間策劃了犯罪行爲。出獄後，他招募開發者組建犯罪組織，從2021年11月至今年3月共制作了266個賭博網站，並交由下級運營負責人管理。該總負責人以管理費名義每月收取300萬韓元。此後，爲最大化犯罪收益，該團夥從去年9月起在菲律賓設立了“供應商公司”。供應商公司是壹種可直接從遊戲公司獲取賭場視頻和遊戲貨幣的流通網站。警方通過以非法運營賭博網站嫌疑拘留的犯罪嫌疑人處獲得線索，隨後抓獲了該犯罪團夥。警方沒收了藏匿的4.8億韓元，並對33.465億韓元的犯罪收益在起訴前采取了追繳和保全措施。對逃往海外的2名組織成員，已簽發逮捕令並通過國際刑事警察組織發出紅色通緝令。李仁模 imlee@donga.com