韓國軍方：“如果金正恩下定決心，可以在短時間內進行核試驗”

韓國軍方情報部門評價說：“如果朝鮮國務委員長金正恩下定決心，朝鮮能會在短時間內利用豐溪里3號坑道進行核試驗。”另外，李在明政府全面拆除對朝鮮擴音器後，朝鮮反而增加了對南擴音器，並具備隨時啓動體制。朝野幹事共同民主黨議員樸善源、國民力量黨議員李成權5日在國會情報委員會進行的非公開國政監查中作出了上述表示。國防情報本部分析稱：“朝鮮的洲際彈道導彈已經確保了射程達到美國本土的1.3萬公里以上，到目前爲止只進行了高角度發射，爲了（掌握）實際射程，有可能是爲了驗證核心技術。”關於南北關係，國防情報本部表示：“朝鮮試圖通過徹底斷絕關係來鞏固敵對兩國化。”特別是朝鮮的對南擴音器設施雖然撤除了1個，後來又新增2個，整體數量反而有所增加。李善源稱，國防情報本部報告說，“朝鮮的對韓擴音器整體上設置了40多個，一直處於啓動狀態。雖然自2024年11月以後中斷了對韓國散發氣球，但仍維持着可以散發氣球的狀態”。另據瞭解，金正恩9月出席中國抗日戰爭勝利80週年活動後，中國對朝出口有所增加。國防情報本部報告說：“以金正恩和中國國家主席習近平的會談爲起點，可以感覺到朝中關係全面發展的趨勢。9月份中國對朝出口以年爲基準增加30%，與8月份相比激增54%。”趙權衡記者 buzz@donga.com